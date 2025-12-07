La asociación granadinista 5001 visita la ciudad deportiva del club rojiblanco

Accionistas minoritariosLa asociación granadinista 5001 visita la ciudad deportiva del club rojiblanco
Compartieron una charla con Pacheta
R. I.
Granada
Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:46
Este sábado, un nutrido grupo de miembros de la asociación granadinista 5001 visitó las instalaciones de la Ciudad Deportiva Granada CF. se trata de un ... grupo de accionistas minoritarios del club que envían representantes a las habituales juntas.
De la mano de Lucas Alcaraz, director de las instalaciones, conocieron todos los espacios de entrenamiento del recinto de la entiad. Asimismo, compartieron unos minutos de charla con José Rojo Martín 'Pacheta', entrenador del primer equipo masculino.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión