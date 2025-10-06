Asier Garitano cae como entrenador del Sporting
El técnico pierde el puesto tras encadenar cinco derrotas consecutivas y protagoniza el tercer cese en Segunda esta temporada
Granada
Lunes, 6 de octubre 2025, 10:04
El Sporting rescindió a Asier Garitano como primer entrenador tras caer derrotado frente al Castellón este domingo por 3-1. El cuadro asturiano encadenó cinco ... derrotas consecutivas, un bagaje que ha llevado a su directiva a tomar la decisión de despedir al técnico en el primer mes y medio de la competición. Se trata del tercer despido en los banquillos de Segunda esta temporada después del de Johan Plat en el Castellón y el de Raúl Llona en la Cultural Leonesa.
Pese a arrancar la liga con tres triunfos consecutivos que situaron al Sporting en los puestos altos de la tabla, esta última racha negativa de resultados mantiene al equipo como décimo cuarto, a un punto del descenso y a cuatro del 'play off'. La entidad aún no ha confirmado al sustituto de Garitano.
