Asier Garitano da indicaciones durante un partido con el Sporting. El Comercio
LaLiga Hypermotion

Asier Garitano cae como entrenador del Sporting

El técnico pierde el puesto tras encadenar cinco derrotas consecutivas y protagoniza el tercer cese en Segunda esta temporada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:04

Comenta

El Sporting rescindió a Asier Garitano como primer entrenador tras caer derrotado frente al Castellón este domingo por 3-1. El cuadro asturiano encadenó cinco ... derrotas consecutivas, un bagaje que ha llevado a su directiva a tomar la decisión de despedir al técnico en el primer mes y medio de la competición. Se trata del tercer despido en los banquillos de Segunda esta temporada después del de Johan Plat en el Castellón y el de Raúl Llona en la Cultural Leonesa.

