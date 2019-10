Entrenador de Osasuna Arrasate: «El gol llega en nuestros mejores minutos y cambia el guion» Jagoba Arrasate durante el duelo entre Granada y Osasuna. / FERMÍN RODRÍGUEZ El entrenador de Osasuna no considera que su equipo haya sido inferior al Granada y ha destacado que el conjunto rojiblanco es un equipo «muy ordenado» CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Viernes, 18 octubre 2019, 23:26

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha explicado en su rueda de prensa posterior al encuentro que la derrota le ha dejado una «sensación de rabia», pues considera que «el gol llega en nuestros mejores minutos y, a partir de ahí, cambia el guion». El técnico rojillo ha subrayado que «el Granada juega bien con ventaja» y ha admitido que «hemos interpretado mal el final del partido».

Arrasate ha apuntado, cuestionado sobre su enfado en el gol, que «en estrategia, hemos tenido más opciones que ellos, y claras además», aunque ha destacado que «me parece un acierto del rival también, por poner ese balón y llegar así». «Para ser fuera de casa y ante un equipo que defiende bien como el Granada, hemos hecho bastantes situaciones de gol», ha subrayado finalmente.

«No considero que hayamos sido inferiores», ha indicado el entrenador osasunista, que ha explicado que, a pesar de las variaciones introducidas en su alineación, «no estábamos incómodos». «El gol cambia, sobre todo, la gestión del Granada», ha agregado, para recordar que «en el segundo tiempo no hemos jugado», debido a que se han producido «muchas interrupciones». «Hemos perdido y no sé si los cambios que hemos hecho estaban bien o mal», ha sentenciado. En relación a la expulsión de Fran Mérida, el técnico rojillo ha asegurado no saber por qué ha recibido la segunda cartulina amarilla, mientras que sostiene que ha sido amonestado porque «le he dicho Xavi, que es su nombre».

Por último, en cuanto al Granada, Arrasate ha indicado que es un equipo plantel que ha realizado «un gran inicio de Liga» y que este rendimiento «es lo que se espera» de un conjunto «muy ordenado». «Juega como equipo y con individualidades también», ha agregado, si bien ha apuntado finalmente que «hoy le he visto más incómodo que otras veces».