Arnaiz refuerza las 'armas' tras su intermitencia

El Granada suma un 'arma' más para su ataque con la reaparición de José Arnaiz. El delantero talaverano dejó atrás sus problemas musculares para comparecer ... ante el Roda en la Copa y frente al Valladolid en Liga, compromisos con los que volvió a integrarse en la rotación ofensiva de Pacheta tras perderse varias jornadas en octubre.

En total, Arnaiz disputó alrededor de 90 minutos el pasado mes. Estos se distribuyeron entre la última media hora en la victoria contra la Real Sociedad B, unos 50 minutos en la eliminatoria copera y los últimos instantes de la última derrota en Pucela, un reparto pobre teniendo en cuenta su fichaje de relumbrón para la categoría del pasado mercado estival.

Entre suplencias y una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo que lo dejó 'KO' para las citas con Las Palmas, Andorra y Cádiz, al atacante de 30 años le está costando asentarse en el once rojiblanco pese a arrancar como titular en los primeros encuentros una vez se llevó a cabo su inscripción en LaLiga. Lo hizo compaginando tanto la banda como la posición de segundo punta, un rol útil para revitalizar ahora dicha parcela en el conjunto nazarí.

Con Moha Bouldini aún en el dique seco, el talaverano puede ubicarse por dentro como sustituto de Jorge Pascual, aunque este apunta a repetir como titular tras estrenarse como goleador en Copa y Liga la última semana. También puede desenvolverse en el extremo zurdo para darle descanso a Souleymane Faye, que a su vez es capaz de jugar de 'nueve'. Más allá de su posición exacta sobre el campo, el incremento de oportunidades de Arnaiz depende de su propio rendimiento en el verde, todavía inédito en cuanto a goles y asistencias.