Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arnaiz cae derribado en el partido contra el Valladolid. LOF

Granada CF

Arnaiz refuerza las 'armas' tras su intermitencia

El atacante deja atrás su lesión y vuelve la rotación ofensiva, con minutos en los dos últimos partidos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

El Granada suma un 'arma' más para su ataque con la reaparición de José Arnaiz. El delantero talaverano dejó atrás sus problemas musculares para comparecer ... ante el Roda en la Copa y frente al Valladolid en Liga, compromisos con los que volvió a integrarse en la rotación ofensiva de Pacheta tras perderse varias jornadas en octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  3. 3 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  4. 4 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  5. 5 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  6. 6

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  7. 7 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  8. 8

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  9. 9

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías
  10. 10

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arnaiz refuerza las 'armas' tras su intermitencia

Arnaiz refuerza las &#039;armas&#039; tras su intermitencia