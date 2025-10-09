Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Arnaiz salta una valla de la Ciudad Deportiva durante un entrenamiento anterior. Pepe Marín

'Tocado' en el Granada

Arnaiz arrastra una molestia y queda en duda

El atacante se hizo daño durante el entrenamiento del martes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:23

Comenta

José Arnaiz será duda en el Granada para la visita de la UD Las Palmas este viernes hasta última hora. El atacante arrastra una molestia ... tras hacerse daño durante el entrenamiento del martes y Pacheta no sabe aún si podrá contar con él finalmente, tal y como desveló durante su rueda de prensa previa, pese a su optimismo al respecto.

