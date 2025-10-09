Arnaiz arrastra una molestia y queda en duda

José Arnaiz será duda en el Granada para la visita de la UD Las Palmas este viernes hasta última hora. El atacante arrastra una molestia ... tras hacerse daño durante el entrenamiento del martes y Pacheta no sabe aún si podrá contar con él finalmente, tal y como desveló durante su rueda de prensa previa, pese a su optimismo al respecto.

Las Palmas fue, precisamente, el otro club que también quiso a Arnaiz el verano pasado. Los amarillos, incluso, con una propuesta económica superior. El atacante terminó firmando por el Granada no obstante hasta 2027.

Arnaiz jugó la última media hora durante la 'manita' a la Real Sociedad B en Los Cármenes después de dos jornadas sin jugar, ni en Burgos ni en Huesca. También fue revulsivo con el Leganés y en Málaga después de estrenarse con dos titularidades consecutivas ante Mirandés y Eibar.