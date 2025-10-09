Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El colegiado Álvaro Moreno interactúa con los jugadores del Cartagena y del Oviedo en un partido de Segunda. J. M. Rodríguez/AGM
Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas

Álvaro Moreno pertenece al comité madrileño y ya actuó en partidos pasados de los rojiblancos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:28

Un árbitro granadino y con pasado familiar ligado al Granada dirigirá el encuentro frente a Las Palmas del viernes (20.30 horas, estadio de Los ... Cármenes). Así lo confirmó la Real Federación Española de Fútbol con su designación para la jornada 9 de Segunda división. Se trata de Álvaro Moreno, colegiado adscrito al colegio madrileño que ya impartió justicia en partidos pasados de los rojiblancos.

