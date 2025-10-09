Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas

Un árbitro granadino y con pasado familiar ligado al Granada dirigirá el encuentro frente a Las Palmas del viernes (20.30 horas, estadio de Los ... Cármenes). Así lo confirmó la Real Federación Española de Fútbol con su designación para la jornada 9 de Segunda división. Se trata de Álvaro Moreno, colegiado adscrito al colegio madrileño que ya impartió justicia en partidos pasados de los rojiblancos.

Álvaro Moreno -Aragón de segundo apellido- nació en Granada en 1990 y debutó en la categoría de plata como árbitro principal en la temporada 17/18, con el Granada en liza tras su descenso el curso anterior. De hecho, el trencilla se estrenó en Los Cármenes con un empate a cero entre el cuadro nazarí y el Albacete. Ese año también actuó en la derrota contra el Nàstic de Tarragona (2-0) y en el triunfo ante el Numancia (1-0).

La penúltima vez que pitó a los rojiblancos tuvo lugar la campaña siguiente, la del ascenso con Diego Martínez en el banquillo en 2019. Fue en un empate precisamente frente a Las Palmas en el estadio del Zaidín (1-1). Tras este, hubo que esperar hasta 2022 para que el granadino se reencontrara con el cuadro de su ciudad natal en una victoria contra el Albacete en casa (4-0).

Vínculo familiar

Como anécdota, Álvaro Moreno fue nieto del ya fallecido Pepe Aragón, quien fuera presidente del Granada en dos etapas a finales del siglo pasado. La primera ocurrió durante unos meses de 1986 y de manera provisional para sustituir a Cándido Gómez Álvarez 'Candi'.

La siguiente tuvo lugar entre 1991 y 1995. En su haber posee el récord de máxima asistencia a un partido del Granada de Segunda B, con 25.000 personas en las gradas del 'Viejo' Los Cármenes. Perdió la vida a los 81 años tras varios días ingresado afectado por una neumonía en 2017.