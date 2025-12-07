El árbitro desespera en un partido con más polémica en la grada que en el campo

El árbitro aragonés Carlos Muñiz desesperó a propios y a extraños durante un partido que tuvo más polémica en las gradas que en el terreno ... de juego de Los Cármenes.

Aplicó un criterio demasiado permisivo en los contactos, aunque el duelo no se le fue de las manos. Sí que cortó sin explicación una contra del Granada al no respetar la ley de la ventaja tras una falta previa, algo que no se entendió.

Al final, añadió muy pocos minutos al partido teniendo en cuenta los numerosos parones que hubo.. Aparte, no detuvo el juego en ninguna de las dos intervenciones sanitarias que se produjeron en el fondo sur pese a contar con potestad para ello. Debió estar muy seguro de su levedad.