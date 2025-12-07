Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El colegiado Carlos Muñiz, durante el partido en Los Cármenes. J. M. Baldomero

Carlos Muñiz | 4

El árbitro desespera en un partido con más polémica en la grada que en el campo

El aragonés Carlos Muñiz aplica demasiada permisividad en los contactos y no detiene el juego durante las intervenciones sanitarias en la grada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:33

Comenta

El árbitro aragonés Carlos Muñiz desesperó a propios y a extraños durante un partido que tuvo más polémica en las gradas que en el terreno ... de juego de Los Cármenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La resurrección del mercado de San Agustín
  2. 2 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  3. 3 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  5. 5

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  6. 6

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El árbitro desespera en un partido con más polémica en la grada que en el campo

El árbitro desespera en un partido con más polémica en la grada que en el campo