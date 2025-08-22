Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta, de espaldas, ante su banquillo. LOF
La puntuación del entrendor | 3

Su apuesta por Hongla de central le sale mal y el resto le deja vendido

Pacheta apuesta por Stoichkov de referencia pero tampoco funciona. Luego solo reacciona ante las adversidades

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:07

Ningún propósito le funcionó a Pacheta en Ipurua. Apostó por Martin Hongla como central y salió demacrado, incapaz de parar a Martón y rompiendo el ... fuera de juego en la acción del 2-0. El camerunés había jugado con él en esa posición cuando coincidieron en el Valladolid, pero ahora mismo es una temeridad dejarle en la retaguardia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  5. 5

    Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos
  6. 6

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  7. 7 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  8. 8

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  9. 9

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  10. 10

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Su apuesta por Hongla de central le sale mal y el resto le deja vendido

Su apuesta por Hongla de central le sale mal y el resto le deja vendido