Su apuesta por Hongla de central le sale mal y el resto le deja vendido

Ningún propósito le funcionó a Pacheta en Ipurua. Apostó por Martin Hongla como central y salió demacrado, incapaz de parar a Martón y rompiendo el ... fuera de juego en la acción del 2-0. El camerunés había jugado con él en esa posición cuando coincidieron en el Valladolid, pero ahora mismo es una temeridad dejarle en la retaguardia.

Tampoco le salió bien al técnico burgalés decantarse por Stoichkov como referencia teórica. Rectificó esto al descanso, cuando situó como delantero a Jorge Pascual y retrasó un poco al gaditano, que tampoco funcionó.

Con la expulsión de Loïc, Pacheta se vio obligado a forzar las decisiones. Ya había quitado previamente al tarjeteado Oscar con Pau Casadesús. Después, metió a Hormigo para conservar el mismo bloque en la parte trasera.

Los minutos pasaron y el Eibar mandó y agrandó la herida. A Pacheta solo le quedó conceder oportunidades a Dominique y Pedro Alemañ en el centro del campo para disputar el balón y tapar la sangría, pero quien evitó males mayores fue Luca Zidane bajo palos. Sorprendió que Rodelas pasó de titular a no jugar ni un minuto. En el descanso ya cayó un Pablo Sáenz que no es quien deslumbró en Albacete aún.