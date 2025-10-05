Ansotegi: «El Granada salió dos o tres puntos por encima en los duelos»

Entrenador de la Real Sociedad BAnsotegi: «El Granada salió dos o tres puntos por encima en los duelos»
Sala de prensa ·«Si nos quedamos por debajo en eso lo tendremos jodido contra cualquier equipo», apunta el técnico
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:00
El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, reconoció que no le resultaba «fácil de explicar» lo que le sucedió a su equipo para ... encajar cinco goles en la primera media hora de Los Cármenes, pese a la posterior reacción. «A los diez minutos íbamos ya 3-0 y no ganábamos duelos además. El Granada salió dos o tres puntos por encima también en eso, y si nosotros salimos por debajo, ya no contra el Granada sino frente a cualquier equipo, lo tendremos jodido. Nos costó muchísimo», admitió.
«Esto nos tiene que servir para aprender, y aprender rápido, porque no fuimos tan inferiores cuando salimos con otro ritmo en la segunda parte. Más allá de la forma de presionar, y de si lo hacemos arriba o abajo o por dentro o por fuera, todo tiene que ver con otras cosas que si no hacemos no podremos competir contra nadie. Nos tiene que doler», insistió Ansotegi.
Por último, y acerca del estado de Orobengoa tras su preocupante lesión en la rodilla, el entrenador de la Real Sociedad B se encogió en cuanto al posible diagnóstico. «No sabemos la gravedad que puede tener, pero tenía dolor en la rodilla y le haremos prueba al volver. No puedo decir nada ahora mismo más allá del daño que se hizo, y que ojalá sea lo menos posible», compartió.
