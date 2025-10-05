Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, pide amplitud a su equipo. José Miguel Baldomero

Entrenador de la Real Sociedad B

Ansotegi: «El Granada salió dos o tres puntos por encima en los duelos»

Sala de prensa ·

«Si nos quedamos por debajo en eso lo tendremos jodido contra cualquier equipo», apunta el técnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, reconoció que no le resultaba «fácil de explicar» lo que le sucedió a su equipo para ... encajar cinco goles en la primera media hora de Los Cármenes, pese a la posterior reacción. «A los diez minutos íbamos ya 3-0 y no ganábamos duelos además. El Granada salió dos o tres puntos por encima también en eso, y si nosotros salimos por debajo, ya no contra el Granada sino frente a cualquier equipo, lo tendremos jodido. Nos costó muchísimo», admitió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ansotegi: «El Granada salió dos o tres puntos por encima en los duelos»

Ansotegi: «El Granada salió dos o tres puntos por encima en los duelos»