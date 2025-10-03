Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, en sala de prensa. Real Sociedad

Entrenador de la Real Sociedad B

Ansotegi: «El Granada nos impondrá una exigencia máxima»

Sala de prensa ·

«No me siento capaz de decir aún si estará arriba o abajo», expresa el técnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:53

Comenta

El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, compartió su motivación por la visita a Los Cármenes este sábado (21 horas) de cara al ... progreso de su equipo como filial. «Vamos con una ilusión que no debemos perder, aunque entienda que otros no ganen dos o tres partidos y pasen un bache porque los resultados sean lo único que les importa. Nuestro objetivo debe ser la mejora individual de cada jugador y no podemos desperdiciar ningún momento para apretar, independientemente de los minutos que cada uno juegue. El rival nos impondrá una exigencia máxima y debemos aprovecharlo. Es un campo de Primera división y tiene un entrenador de primerísimo nivel también, con mucha experiencia; un contexto ideal para seguir creciendo», resaltó.

