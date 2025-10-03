Ansotegi: «El Granada nos impondrá una exigencia máxima»

El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, compartió su motivación por la visita a Los Cármenes este sábado (21 horas) de cara al ... progreso de su equipo como filial. «Vamos con una ilusión que no debemos perder, aunque entienda que otros no ganen dos o tres partidos y pasen un bache porque los resultados sean lo único que les importa. Nuestro objetivo debe ser la mejora individual de cada jugador y no podemos desperdiciar ningún momento para apretar, independientemente de los minutos que cada uno juegue. El rival nos impondrá una exigencia máxima y debemos aprovecharlo. Es un campo de Primera división y tiene un entrenador de primerísimo nivel también, con mucha experiencia; un contexto ideal para seguir creciendo», resaltó.

Ansotegi se negó a calificar al Granada como a un rival directo por la permanencia en Segunda división. «Todavía no se sabe hacia dónde pueden ir los equipos, tampoco ellos ni nosotros mismos. Sus fichajes irán mejorando, y nuestra plantilla, tan joven, también. No me siento capaz de decir si ni uno ni otro estarán abajo o arriba», se encogió. Sí lamentó los puntos que su equipo perdió en los últimos minutos en las jornadas que van: «Fue por empezar a pensar en si vamos a ganar o a perder antes de la recta final. Los jugadores deben pensar en lo que tienen que hacer en cada momento, no más allá».

El entrenador de la Real Sociedad B dejó abierta la posible participación del centrocampista Mikel Rodríguez, uno de sus jugadores más destacados, pese a pedir el cambio contra el Córdoba durante la jornada anterior por unas molestias físicas que ya arrastraba. «Le forzamos pese a no estar al 100% pero recuperó bien y viajará como uno más. Está demostrando domingo tras domingo en Segunda división que es un muy buen jugador y que puede seguir mejorando, como viene haciendo. Ya tiene el ritmo de la categoría tanto con el balón como sin él», señaló. Una baja que sí parece probable es la del central Luken Beitia al entrenar con el primer equipo.