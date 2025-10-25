La anécdota del cambio rectificado por Alcaraz a Pacheta

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 21:36 Comenta Compartir

Una de las anécdotas del derbi sin goles con el Cádiz fue el cambio que Rubén Alcaraz rectificó a Pacheta. El centrocampista tuvo problemas musculares durante la recta final del partido y el entrenador preparó a Manu Trigueros para sustituirle, y de hecho el reemplazo fue validado por el equipo arbitral y anunciado por megafonía-

Alcaraz, sin embargo, motivado contra su exequipo, aseguró que se encontraba bien y se negó a salir del campo tras pedir agua y algún tipo de pastilla. Pacheta pidió perdón a Trigueros.