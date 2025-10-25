Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz arma un disparo contra el Cádiz. José Miguel Baldomero

Granada CF

La anécdota del cambio rectificado por Alcaraz a Pacheta

El centrocampista arriesgó con problemas musculares al final y el entrenador pidió perdón a Trigueros

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:36

Una de las anécdotas del derbi sin goles con el Cádiz fue el cambio que Rubén Alcaraz rectificó a Pacheta. El centrocampista tuvo problemas musculares durante la recta final del partido y el entrenador preparó a Manu Trigueros para sustituirle, y de hecho el reemplazo fue validado por el equipo arbitral y anunciado por megafonía-

Alcaraz, sin embargo, motivado contra su exequipo, aseguró que se encontraba bien y se negó a salir del campo tras pedir agua y algún tipo de pastilla. Pacheta pidió perdón a Trigueros.

