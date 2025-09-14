Andrés Fuentes señala un penalti discutible y desquicia a Los Cármenes

El árbitro valenciano Andrés Fuentes desquició al estadio de Los Cármenes. El colegiado permitió continuas interrupciones del rival y aplicó un baremo incomprensible en los ... contactos, dejando jugar en exceso ante ciertas bregas.

También señaló un penalti discutible de Sola sobre Duk, en el que el atacante pepinero acabó en el suelo dentro del área tras acudir a un balón dividido con el defensor. Hubo un leve contacto que Fuentes interpretó como infracción sin poder intervenir el VAR para revisar la acción. Pareció irrelevante en base a su criterio, pero se decretó.

Más claro pareció un derribo de Melero sobre Faye al borde del área, no así para el trencilla.