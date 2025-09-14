Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Andrés Fuenres, en Los Cármenes. J. M. Baldomero
El árbitro | 3

Andrés Fuentes señala un penalti discutible y desquicia a Los Cármenes

El colegiado aplica un criterio incomprensible en los contactos y pasa por alto las sucesivas interrupciones del rival

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:56

El árbitro valenciano Andrés Fuentes desquició al estadio de Los Cármenes. El colegiado permitió continuas interrupciones del rival y aplicó un baremo incomprensible en los ... contactos, dejando jugar en exceso ante ciertas bregas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  3. 3

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  4. 4

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  5. 5

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  6. 6

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  7. 7

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  8. 8 Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos
  9. 9

    Una búsqueda sin resultados tras los vertidos en las playas
  10. 10

    Un finde de goleadores exrojiblancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andrés Fuentes señala un penalti discutible y desquicia a Los Cármenes

Andrés Fuentes señala un penalti discutible y desquicia a Los Cármenes