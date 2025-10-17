Pacheta: «Nunca me voy contento con un empate pero es bueno»
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:56
Pacheta se mostró satisfecho con las tablas del Granada en Andorra, más allá del matiz de su ambición de partida. «Nunca me voy contento con un empate porque voy a ganar, más allá de que el análisis del punto sea bueno aun sin ser un partido tan completo como el de Las Palmas porque aquí te ganan si no estás bien. Ni nosotros cogimos premio de nuestros treinta minutos buenos, ni ellos de los suyos. Cuando no puedas ganar, empata; y pudo ser justo. Nosotros supimos sufrir y sacamos otra portería a cero que nos da mucha confianza porque veníamos de encajar mucho», subrayó, después de mandar ante todo «un mensaje de la leche a la gente que vino de Granada, tan lejos y un viernes por la noche», con el deseo de «una vuelta estupenda».
«Estoy ilusionado con este proceso porque creo que venimos compitiendo bien, incluso en campos difíciles», se congratuló el entrenador del Granada. «Me valen mucho más las sensaciones que la clasificación ahora, que me da exactamente igual y no la miraré hasta mayo. Venimos sumando y, sobre todo, compitiendo. Los goles que ahora encajamos no le sirven de nada al rival, ni nos hacen excesivo daño, y eso es muy interesante para nosotros aunque ahora no estemos marcando pese a tener ocasiones», justificó.
«El Andorra juega muy, muy bien, con chicos jóvenes y alegres, con desparpajo, y es un equipo muy chulo que genera problemas a los rivales», reseñó Pacheta. «Puede llegar puede llegar a cotas muy importantes porque en Segunda división siempre hay sorpresas; arriba y abajo, según cada equipo. Es un equipo que puede disfrutar mucho, que por ahí se empieza, si mantiene la concentración. A mí me mueve su juego», confesó.