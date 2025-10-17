Ibai: «Fuimos infinitamente mejores que el Granada en la segunda parte»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El entrenador del Andorra, Ibai Gómez, compartió su «orgullo y agradecimiento» por el juego de sus futbolistas «otra vez y cada día más». «Empezamos muy bien en los primeros quince minutos, aunque luego perdimos un poquito el control, pero nos rehicimos y terminamos siendo mejores otra vez al final de la primera parte y en la segunda fuimos infinitamente mejores, con muchas ocasiones de gol aunque no estuvimos acertados como nos viene pasando», lamentó, sin que le valiera el empate después de tres jornadas sin ganar, y lamentando la parada de Luca Zidane a Jastin como la propia de «un portero de mucho nivel».

«Hicimos más faltas que otras veces en campo rival y no dejamos que el Granada transitara. Asumimos el riesgo a balón parado con jugadores de menos estatura, y así tuvieron ellos sus pocas ocasiones por no decir las dos únicas, pero estoy contento porque si acabamos con la portería a cero fue porque la fase ofensiva va cada vez mejor», expuso Ibai Gómez.

«Siento que el equipo está creciendo y que sale de la presión el 90% de las veces y cada vez más móvil cuando los equipos nos respetan más, como está pasando ya. Crear ese ADN competitivo con nuestra personalidad es el principal objetivo, mentalizándonos de que los partidos se irán a espacios cada vez más reducidos y que ahí habrá que tener más riqueza», indicó Ibai Gómez, que defendió «que haya continuidad en el juego» pero matizando que «nadie para los partidos con mala intención».