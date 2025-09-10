Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Amado, durante su intervención. A. C. R.

Granada CF

Amado: «Cuando me toque, me iré»

«Trabajo en un sector en el que los riesgos son inherentes al cargo, pero cuento con la confianza de la presidenta y Javier Aranguren», matiza

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:48

Alfredo García Amado fue claro respeto a su situación, amplio conocedor del ámbito en el que se desempeña. «Trabajo en un sector donde el riesgo ... es inherente al cargo. Cuando me toque, me iré», explicó sobre su situación, sin bien matizó: «Cuento con el respaldo de la presidenta Sophia Yang y de su adjunto, Javier Aranguren.

