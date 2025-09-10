Amado: «Cuando me toque, me iré»

Alfredo García Amado fue claro respeto a su situación, amplio conocedor del ámbito en el que se desempeña. «Trabajo en un sector donde el riesgo ... es inherente al cargo. Cuando me toque, me iré», explicó sobre su situación, sin bien matizó: «Cuento con el respaldo de la presidenta Sophia Yang y de su adjunto, Javier Aranguren.

«La relación es magnífica con ambos. Entiendo cualquier toma de decisión en adelante, que asumo con normalidad. No es agradable cuando parte de la masa social nos critica, pero entendemos que haya quejas», abundó.

Amado explicó que los miembros del consejo de administración se han rebajado la retribución a la mitad respecto a Primera división. Además, sobre una posible venta de la entidad, se ciñó al discurso habitual: «El Granada es un club atractivo, siempre llegan intereses. Algo en firme, que convenza a la propiedad del club, que pase por la Liga, CSD, al administrador de Luxemburgo... No hay de momento. Intereses, muchos, con intermediarios y fondos.

Justificó no haber intervenido antes y dejó abierto que intervenciones así se hagan con mayor frecuencia. «Es probable. También queríamos explicar todas las situaciones, el límite, el presupuesto... A mitad de verano es más difícil hacelo. No tenemos problemas en repetirlas más, pero lo mucho cansa. Serán con unos parámetros temporales razonables», aceptó.

Afrontó la autocrítica. «Evidentemente, la parcela deportiva no ha dado sus frutos y lo reflexionamos. No estamos ajenos a la realidad», dejó caer.

También quiso explicar su situación personal en relación a otras sociedades, para descartar conflicto de intereses. «Cuando me incorporo al club, hago una notificación a la presidenta y el órgano de cumplimiento para decir que tengo participaciones en la agencia Mesas Sport y en el Sporting. Cuando hay una negociación así, que interfiera, hago un escrito y me mantengo al margen. El único que ha generado comisión en este tiempo con esta agencia es Miguel Rubio, porque con los del filial no hay», extendió. «Con Rubio lo advertí para que no hubiera conflicto de intereses», agregó.