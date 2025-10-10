Álvaro Moreno cuaja una gran actuación sin más polémicas que la de su 'granadinismo'
El colegiado, granadino de nacimiento y con vínculo familiar rojiblanco, demuestra profesionalidad a la par que imparcialidad
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 23:43
A Álvaro Moreno no le tembló la mano en el estadio de su ciudad. Colegiado granadino perteneciente al comité madrileño, se mostró completamente imparcial y ... cuajó una gran actuación durante el Granada-Las Palmas, sin más polémicas que su vínculo con la provincia y el club rojiblanco –nieto del expresidente Pepe Aragón–.
Su designación 'caldeó' la previa, sobre todo por parte canariona. Sin embargo, demostró profesionalidad al aislarse de ciertos cánticos para centrarse en el choque, el cual controló de cabo a rabo. Su listón para las infracciones fue claro desde el principio, dejando jugar sin apenas interrupciones y sin cargar de tarjetas a los contendientes. Pasó desapercibido, premio merecido.
