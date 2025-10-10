Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El colegiado Álvaro Moreno, durante el partido. J. M. Baldomero
El árbitro | 8

Álvaro Moreno cuaja una gran actuación sin más polémicas que la de su 'granadinismo'

El colegiado, granadino de nacimiento y con vínculo familiar rojiblanco, demuestra profesionalidad a la par que imparcialidad

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:43

A Álvaro Moreno no le tembló la mano en el estadio de su ciudad. Colegiado granadino perteneciente al comité madrileño, se mostró completamente imparcial y ... cuajó una gran actuación durante el Granada-Las Palmas, sin más polémicas que su vínculo con la provincia y el club rojiblanco –nieto del expresidente Pepe Aragón–.

