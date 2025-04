Álvaro Benito, de Pignoise, fascina en pleno directo con una camiseta del Granada: «Es preciosa»

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 4 de abril 2025, 19:01 Comenta Compartir

Pignoise se 'granadinizó' ante cientos de granadinos. La banda de pop, liderada por el comentarista deportivo y exfutbolista Álvaro Benito, sudó la camiseta de lo lindo en un concierto exclusivo para Europa FM en la discoteca Granada 10 con el rojiblanco como color predominante.

El artista sorprendió al público desde su salida al escenario, luciendo una zamarra del Granada de estilo retro. Concretamente, se trata de una recreación reciente de una camiseta que vistió de manera oficial el club en sus partidos entre 1996 y 1998. Una joya para los coleccionistas.

«Es una prenda preciosa, de la marca Kelme. Me recuerda a las que porté yo mismo en los años 90 con las categorías inferiores del Real Madrid. Fue un regalo de la gente de la sala, me la tenían guardada para la ocasión», reveló el propio Álvaro Benito a IDEAL.

Distintos instantes del concierto de Pignoise en Granada 10. R. I.

Esta no es la primera equipación del Granada en manos del artista. «Tengo otra en casa que me la regaló Roberto Soldado, de la etapa de cuando jugó en el club. Lo conozco de la cantera del Real Madrid», añadió, aunque aquí no acaba su relación con el conjunto nazarí.

Estreno

Álvaro estuvo presente en el estreno del actual estadio de Los Cármenes, inaugurado en mayo de 1995 con un atractivo Real Madrid-Bayer Leverkusen. El salmantino promocionó desde el 'C' para disputar aquel amistoso en Granada junto a Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Michael Laudrup o Raúl, al que sustituyó en la segunda mitad.

«También recuerdo que jugué en Los Cármenes con el Real Madrid Castilla tras pasar todas mis operaciones, aunque mis mejores vivencias son musicales. Con el grupo hemos tocado muchas veces aquí. En unos meses volveremos por Armilla», adelantó.

Durante la última actuación, el vocalista interpretó temas como 'Te entiendo', 'Todo me da igual' o 'Nada que perder', himnos generacionales que popularizó 'Los hombres de Paco'.