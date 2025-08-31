Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mohamed Bouldini, sonriente durante la previa al partido. Granada CF - Pepe Villoslada

Granada - Mirandés

Bouldini debuta como titular entre otras tres novedades

Pau Casadesús, Manu Lama y Jorge Pascual entran en la alineación

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:08

Mohamed Bouldini debutó con el Granada como titular contra el Mirandés. El delantero marroquí cedido por el Deportivo de La Coruña como parte del truque ... que mandó bajo préstamo allí a Stoichkov conformó una doble punta en ataque junto a Jorge Pascual, otra de las cuatro novedades en la alineación de Pacheta. Sin Martin Hongla en la convocatoria más allá de la sanción de Loïc Williams, al banquillo se fue Pablo Sáenz.

