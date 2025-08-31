Bouldini debuta como titular entre otras tres novedades

Granada - MirandésBouldini debuta como titular entre otras tres novedades
Pau Casadesús, Manu Lama y Jorge Pascual entran en la alineación
Granada
Domingo, 31 de agosto 2025, 21:08
Mohamed Bouldini debutó con el Granada como titular contra el Mirandés. El delantero marroquí cedido por el Deportivo de La Coruña como parte del truque ... que mandó bajo préstamo allí a Stoichkov conformó una doble punta en ataque junto a Jorge Pascual, otra de las cuatro novedades en la alineación de Pacheta. Sin Martin Hongla en la convocatoria más allá de la sanción de Loïc Williams, al banquillo se fue Pablo Sáenz.
Además de sus dos delanteros, también irrumpieron en el 'once' tanto Manu Lama a su vuelta de cumplir sanción por su expulsión contra el Deportivo como Pau Casadesús. El lateral derecho, que debutó tras el descanso en Eibar, desplazó a Oscar Naasei al centro de la zaga. José Arnaiz, por su parte, cayó a la banda izquierda.
