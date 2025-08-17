Una alineación de circunstancias en el Granada que acaba desfigurada
Poco más pudo hacer el preparador burgalés con la disponibilidad que tenía y la roja a Lama
Domingo, 17 de agosto 2025, 00:17
Poco más pudo hacer Pacheta con la disponibilidad que tenía, encima jugando con uno menos durante parte de la segunda mitad. El Deportivo de Antonio ... Hidalgo fue superior en todo.
La propuesta inicial estuvo llena de retales. El técnico burgalés conformó un 4-2-3-1, en el que los dos futbolistas más adelantados fueron Weissman, como referencia; y Stoichov, en la mediapunta. En el centro, Martin Hongla. Los demás, los previstos, salvo Rodelas, que ocupó el lugar de Faye.
El conjunto trató de presionar y buscó el control, pero duró poco y las mejores llegadas fueron de los visitantes, más eléctricos en sus acometidas. Poco a poco la tensión se fue aflojando ante la falta de ímpetu de la vanguardia rojiblanca, hasta que el Deportivo cantó bingo en una secuencia de gran factura, que pilló a cuadros a los anfitriones.
Pacheta no tocó su propuesta al descanso pese al tanto y pronto vio venir el segundo, en una fragilidad de Diallo frente a Eddahchouri. Hongla puso el 1-2 con un misil y Sergio Ruiz saltó a escena.
La roja a Lama mandó a Hongla al puesto de central. En la segunda pausa de hidratación, tres atrás, con Insua; y el juvenil Mario Jiménez reforzando la media. Al final, un desbarajuste con Cortés.
