Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta, durante el partido entre Granada y la Real Sociedad B. J. M. Baldomero
El entrenador | 8

Alineación calcada e intento de recuperación de suplentes después en el Granada

El mismo once de Huesca da para golear pronto, tras lo cual Pacheta hace cambios para recuperar a a algunos desconectados

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 4 de octubre 2025

Comenta

Pacheta repitió la alineación de Huesca y le llevó a la segunda victoria consecutiva. Si en El Alcoraz solo dio para una diana, la de ... Alemañ, en Los Cármenes fue un vendaval ofensivo, con una enorme eficacia gracias a las intervenciones de Faye, Sola y Alcaraz. El equipo estuvo dominador e intenso y el técnico se puede felicitar porque ha encontrado ya un esquema base con unos integrantes habituales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alineación calcada e intento de recuperación de suplentes después en el Granada

Alineación calcada e intento de recuperación de suplentes después en el Granada