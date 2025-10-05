Alineación calcada e intento de recuperación de suplentes después en el Granada

Pacheta repitió la alineación de Huesca y le llevó a la segunda victoria consecutiva. Si en El Alcoraz solo dio para una diana, la de ... Alemañ, en Los Cármenes fue un vendaval ofensivo, con una enorme eficacia gracias a las intervenciones de Faye, Sola y Alcaraz. El equipo estuvo dominador e intenso y el técnico se puede felicitar porque ha encontrado ya un esquema base con unos integrantes habituales.

R. I.

La película cambió un poco tras el descanso. Diallo era el único con amarilla y lo retiró para que saliera Hormigo, quien no tiene el mismo físico que su compañero y sufrió más en la contención. El entrenador también aceleró la segunda rueda de cambios para introducir a Trigueros y Arnaiz, dos tipos con experiencia, pero algo desconectados de sus planes últimamente. Lo cierto es que ninguno de los dos estuvo especialmente lúcido, aunque al menos el encuentro les sirvió para cargar minutos.

En ese giro, Pacheta ya había quitado a dos de sus futbolistas más importantes, Faye y Arnaiz. En el último tramo, repescó a Loïc en defensa, aunque para cerrar con cuatro atrás, Oscar de lateral derecho. También apareció Bouldini, físico arriba ante un Pascual que no tuvo tino.