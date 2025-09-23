Álex Sola regresa a Granada sin ningún problema físico tras ser sustituido en Burgos

Pese a pedir el cambio de manera voluntaria tras irse al suelo, Álex Sola volvió a Granada desde Burgos sin sufrir ningún problema físico. Según ... aseveraron fuentes del club a IDEAL, su salida del terreno de juego se debió al «cansancio» que sintió el futbolista después de competir al máximo durante 70 minutos en El Plantío.

Ante el cuadro burgalés, el donostiarra actuó por primera vez como rojiblanco en el extremo derecho. Comandó las jugadas ofensivas del equipo que transcurrieron por su banda, aunque también se desplazó hasta el centro en innumerables ocasiones para recibir e iniciar la misma. También se fajó en la presión para dificultar la salida del contrario.

Como guinda, puso por delante al Granada con un golazo en la segunda mitad del encuentro, una renta mínima que se vio neutralizada a los seis minutos ante la diana de Grego para los locales. De cara a la próxima jornada liguera, Sola podrá entrar en la convocatoria con normalidad para enfrentarse al Huesca el domingo en El Alcoraz.