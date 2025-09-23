Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblanco Álex Sola celebra su gol en Burgos. LOF
Sin lesión

Álex Sola regresa a Granada sin ningún problema físico tras ser sustituido en Burgos

El jugador pidió el cambio de manera voluntaria poco después de adelantar al cuadro rojiblanco en El Plantío

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:22

Pese a pedir el cambio de manera voluntaria tras irse al suelo, Álex Sola volvió a Granada desde Burgos sin sufrir ningún problema físico. Según ... aseveraron fuentes del club a IDEAL, su salida del terreno de juego se debió al «cansancio» que sintió el futbolista después de competir al máximo durante 70 minutos en El Plantío.

