Alemañ se suma a un grupo en el que sigue Weissman

Pedro Alemañ se integró en el entrenamiento del Granada de este miércoles, el último en suelo granadino, ya que este jueves el equipo trabajará en ... Lezama, en la víspera del encuentro con el Eibar. El centrocampista valenciano estuvo haciendo readaptación el día anterior, pero el cuerpo médico ya le vio apto para incorporarse al grupo. Al menos fue así durante los pocos minutos iniciales abiertos a los medios de comunicación, con presencia de Granadaenjuego e IDEAL.

Con sus compañeros siguió Shon Weissman, al margen de las especulaciones sobre su futuro. La presencia del israelí indica que, de momento, su salida no está cerrada, por lo que opta a mantener la titularidad como delantero en el equipo. La consecuencia colateral es que el club sigue sin aumentar su margen en el tope salarial para inscribir. En paralelo se negocia el asunto de Lucas Boyé con el Alavés, quien sigue recuperándose de su lesión de rodilla en las instalaciones. Si se zanjara esta negociación, sí habría margen para que se alisten los últimos cuatro fichajes. Si no, Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo seguirán sin contar.

Durante la práctica, estuvo presente el director general, Alfredo García Amado, quien departió con el entrenador, Pacheta, mientras los futbolistas salieron al campo. En las oficinas se trabaja para intentar poner remedio a una situación delicada que deriva del exceso en el llamado límite coste – plantilla. Las cargas arrastradas de otras temporadas y los salarios elevados de algunos futbolistas, más la caída de ingresos por derechos televisivos y la falta de la ayuda al descenso, forman un 'cóctel' que tiene al Granada 'tieso'.

En lo deportivo, con la disponibilidad actual, es probable que Pau Casadesús ingrese como lateral derecho y que Oscar Naasei pase al puesto de central. Otra variante estaría en retrasar a Martin Hongla a la defensa y que entrara Sergio Ruiz en el centro del campo, aunque este también lo puede hacer por Manu Trigueros. Queda por ver si Pacheta sostendrá el 4-2-3-1 del debut o si pasará a un 4-3-3, que puede perjudicar a Stoichkov, quien regresa a Eibar, un lugar en el que triunfó como futbolista.