Stoichkov, Weissman y Alemañ, en el entreno. R. L.

Granada CF

Alemañ se suma a un grupo en el que sigue Weissman

El valenciano, única novedad de un entrenamiento en el que se vuelve a ausentar Insua, además de Lucas Boyé

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:01

Pedro Alemañ se integró en el entrenamiento del Granada de este miércoles, el último en suelo granadino, ya que este jueves el equipo trabajará en ... Lezama, en la víspera del encuentro con el Eibar. El centrocampista valenciano estuvo haciendo readaptación el día anterior, pero el cuerpo médico ya le vio apto para incorporarse al grupo. Al menos fue así durante los pocos minutos iniciales abiertos a los medios de comunicación, con presencia de Granadaenjuego e IDEAL.

