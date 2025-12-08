Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblanco Pedro Alemañ dispara en la jugada del gol ante el Ceuta. José Miguel Baldomero
Alemañ: «Tuvimos ocasiones de sobra, pero nos faltó efectividad; nos vamos disgustados»

El centrocampista y goleador del Granada ante el Ceuta valora el empate logrado en Los Cármenes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:19

Pedro Alemañ, centrocampista y goleador del Granada ante el Ceuta, valoró el empate a uno logrado en Los Cármenes. «Ha sido un partido completo. La ... primera parte fue muy buena, de las mejores de este año y el equipo debería haberse ido con el resultado más encaminado al descanso. En la segunda, ellos ajustaron la presión al hombre y propusieron más juego, así que nos costó más, aunque tuvimos llegadas al área. Sufrimos la falta de efectividad, que resumió el partido», expresó.

