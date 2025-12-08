Alemañ: «Tuvimos ocasiones de sobra, pero nos faltó efectividad; nos vamos disgustados»

Pedro Alemañ, centrocampista y goleador del Granada ante el Ceuta, valoró el empate a uno logrado en Los Cármenes. «Ha sido un partido completo. La ... primera parte fue muy buena, de las mejores de este año y el equipo debería haberse ido con el resultado más encaminado al descanso. En la segunda, ellos ajustaron la presión al hombre y propusieron más juego, así que nos costó más, aunque tuvimos llegadas al área. Sufrimos la falta de efectividad, que resumió el partido», expresó.

Sobre ese cambio táctico, «el equipo tiene claro cómo jugar cuando nos vienen al hombre. Hay que intentar liberar espacios y encontrar la última línea. Somos buenos en eso, pero es lo que nos ha faltado. Tuvimos ocasiones suficientes y nos vamos disgustados a casa. Era un día bueno para dar un golpe en la mesa y brindar una victoria a la afición, pero también hay que ver lado positivo: otro día más sin perder», razonó.

Para acabar, el centrocampista también comentó las intervenciones sanitarias que hubo en la grada. «No sabía por qué pitaba la grada. Imaginábamos que pasaba algo, pero no nos dimos cuenta. Imagino que para el árbitro habrá sido complicado o que no le habrán avisado a tiempo y por eso no detuvo el juego», concluyó.