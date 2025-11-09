Alemañ: «Tuvimos dudas al encajar, pero esta victoria nos refuerza»

Zona mixtaAlemañ: «Tuvimos dudas al encajar, pero esta victoria nos refuerza»
«El grupo conoce la situación clasificatoria, pero cree que puede dar mucho más de sí», afirma el centrocampista del Granada tras la victoria frente al Zaragoza
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:31
Pedro Alemañ respiró aliviado tras remontarle al Zaragoza. «Fue un partido complicado y sabíamos que teníamos que sacarlo adelante, pero empezamos mal y nos entraron ... las dudas al encajar. Pudimos rehacernos para lograr una victoria importante, que refuerza al grupo», valoró.
«Necesitábamos este triunfo porque pese a que estábamos haciendo las cosas bien estas semanas, no obteníamos la recompensa. El grupo conoce la situación clasificatoria, pero cree que puede dar mucho más de sí», añadió.
Sobre su gol, Alemañ se basó en que «intento aprovechar las oportunidades que tengo. El míster me pide que me incorpore al área contraria y que defina con maldad. Estoy contento por los tres puntos», cerró.
