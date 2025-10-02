Alcaraz: «Tenemos una oportunidad de oro para ganar en casa ahora»

Rubén Alcaraz compareció este jueves en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada. El centrocampista firmado como hombre libre tras cerrar el ... mercado de verano abundó en la primera victoria de la temporada en Huesca y en los dos partidos consecutivos que los rojiblancos afrontan ahora en Los Cármenes.

PRIMERA VICTORIA: «Nos quitamos un peso de encima, sí. Fue una victoria muy trabajada. Teníamos muchas ganas y por suerte llegó tras mucho trabajo. Fue un alivio y una felicidad para el grupo».

FORTALEZA FUERA: «Llevábamos semanas comentando que solamente nos faltaba corregir pequeños detalles y creo que el equipo va teniendo una mejoría importante pasito a pasito. Ese es el camino y así lo estamos demostrando».

ESTADO ANÍMICO: «Se nota más felicidad en el día a día. Cuando se gana, todo sale mejor. El trabajo del grupo y del entrenador tiene el fruto de los puntos y eso te hace creer en lo que hacemos. Hay que seguir ese camino porque aún no hemos hecho nada. Ahora queremos ganar en casa; tenemos unas ganas terribles».

DOS PARTIDOS EN CASA: «Es una oportunidad de oro y queremos darle una alegría a la afición y a nosotros mismos. Queremos demostrar que el equipo está trabajando bien y que quiere seguir dando pasos adelante. Tenemos muchas ganas».

REAL SOCIEDAD B: «Viene de varios partidos sin ganar pero sus jugadores están cerca del primer equipo y tienen mucha ilusión por hacerlo bien para instalarse allí. Es un equipo correoso aunque no lo reflejen ni los resultados ni la clasificación».

ADAPTACIÓN Y PAPEL: «Estoy muy contento por participar. Vine con toda la ilusión del mundo a este gran club, siempre a disposición de lo que quiera el entrenador. No fue solo por mí que el equipo mejorase, porque tanto los que jugamos como los que no dimos todos un paso adelante en beneficio del grupo».

ROL TAMBIÉN FUERA: «Soy un jugador que intenta transmitir ilusión y ganas pese a la edad de veterano que muchas veces me quieren poner. El fútbol da oportunidades cada día y estar aquí es un lujo, con estas instalaciones y tanta gente detrás; es lo que intento que los más jóvenes vean. De fútbol doy mi opinión como cualquier otro, y todos los consejos son bienvenidos».

TRIVOTE: «La mentalidad, el ánimo y la creencia del equipo son más importantes que cualquier dibujo».

PERSPECTIVAS DE FUTURO: «Al llegar vi mucha ambición y predisposición por escuchar y aprender. A todos los ciclos nuevos les cuesta empezar, pero sabemos que esto es una carrera de fondo y vamos poco a poco».

RUIDO EXTRADEPORTIVO: «Cuando ganas se habla de fútbol y quieres que pase rápido la semana para volver a jugar, y más si es en casa. La afición merece una alegría, también nosotros, y esta es una muy buena oportunidad».

CAPITANÍA: «Fue un orgullo y una felicidad tremenda, y transmití a la plantilla mi agradecimiento por confiar en mí para ayudar a Sergio (Ruiz) y a Manu (Trigueros) con mi experiencia. Una vez cerrada la plantilla, había que votarlo con el cuerpo técnico al corriente y el grupo nos eligió a mí y a Luca. Llevo diez minutos aquí como quien dice e intentaré hacerlo lo mejor posible para ayudar tanto dentro como fuera. La próxima vez intentaré ponerme el brazalete derecho, como anécdota, que con la presión del partido me lo puse al revés».

EMOCIÓN DE PACHETA: «Todos los días nos transmite su emoción, y de verdad que no se sabe todo el trabajo que dedica a que todo salga bien. Ojalá lleguen más victorias».