Alcaraz: «Necesitamos pulir los pequeños detalles que marcan los partidos»
El centrocampista del Granada valora el arranque del equipo en Liga tras su presentación oficial
Granada
Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:54
«Las derrotas merman la confianza. Vi el último encuentro con el Mirandés. El Granada me gustó, fue a por el partido hasta con diez. ... Como equipo, necesitamos dar un paso adelante y corregir los pequeños detalles. Seguro que así vendrán muchas alegrías», valoró Alcaraz acerca del mal arranque liguero.
«Vengo con ilusión y ganas. Sé cómo trabaja Pacheta. Quizá soy un aventajado por eso, aunque me haya perdido el inicio. Vengo aquí a ayudar al equipo. Es joven, pero hay margen de mejora. Seguro que entre todos lo conseguiremos», comentó. Acerca del vestuario, «me transmite ambición. No dudo de ninguno de mis compañeros. Segunda es muy larga e igualada. Poco a poco el equipo encontrará su mejor versión», siguió.
En cuanto a las pretensiones del Granada, Alcaraz pidió «pensar en el Málaga. Marcarnos metas a largo plazo sería un error. Hay que centrarse en el duelo del sábado. Ojalá poder brindarle a la afición una victoria, que se lo merece». A sus 34 años, «no me considero veterano. Me gusta mucho el fútbol, ya está», concluyó.
