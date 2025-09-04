Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubén Alcaraz, con la zamarra rojiblanca en el estadio. Ariel C. Rojas
Fichaje del Granada

Alcaraz: «Necesitamos pulir los pequeños detalles que marcan los partidos»

El centrocampista del Granada valora el arranque del equipo en Liga tras su presentación oficial

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:54

«Las derrotas merman la confianza. Vi el último encuentro con el Mirandés. El Granada me gustó, fue a por el partido hasta con diez. ... Como equipo, necesitamos dar un paso adelante y corregir los pequeños detalles. Seguro que así vendrán muchas alegrías», valoró Alcaraz acerca del mal arranque liguero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  5. 5

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  6. 6 Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente
  7. 7 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  8. 8 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  9. 9

    Reabre al tráfico el primer tramo de Emperatriz Eugenia
  10. 10 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alcaraz: «Necesitamos pulir los pequeños detalles que marcan los partidos»

Alcaraz: «Necesitamos pulir los pequeños detalles que marcan los partidos»