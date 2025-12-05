Alcaraz y Arnaiz ya ponen el foco en el partido contra el Ceuta

Granada CFAlcaraz y Arnaiz ya ponen el foco en el partido contra el Ceuta
Ambos valoran el pase del Granada en la Copa
Granada
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:59
Rubén Alcaraz y José Arnaiz atendieron a los medios del club rojiblanco tras el partido. «El equipo compitió muy bien. Sabíamos de la dificultad que ... era venir a este campo, con un rival que está en Primera RFEF, pero tiene jugadores de Segunda. Nos tomamos el partido como debíamos y tuvimos esa fortuna de ganar», ponderó Alcaraz. «Pude tirar dos faltas, aunque fallé. Lo importante es que el equipo pasó de ronda. Ahora, a pensar en el domingo, que tenemos un partido importantísimo con nuestra gente y estoy convencido de que vamos a lograr el triunfo», indicó.
«Lo importante es ir jugando todos y pasar a la siguiente fase», abundó Arnaiz. «Partido complicado ante un rival que está haciendo las cosas bien», añadió.
Sobre su oportunidad de marcar en un mano a mano en el área, detalló: «Fue una buena jugada. Llegué un poco justo al final. Vi que el portero salía y la intenté picar. Una pena que no entrara, aunque el objetivo está cumplido».
Arnaiz ya solo piensa en el Ceuta. «Tenemos que sacar los tres puntos», reiteró.
