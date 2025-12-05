Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arnaiz, en el partido. LOF

Granada CF

Alcaraz y Arnaiz ya ponen el foco en el partido contra el Ceuta

Ambos valoran el pase del Granada en la Copa

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:59

Rubén Alcaraz y José Arnaiz atendieron a los medios del club rojiblanco tras el partido. «El equipo compitió muy bien. Sabíamos de la dificultad que ... era venir a este campo, con un rival que está en Primera RFEF, pero tiene jugadores de Segunda. Nos tomamos el partido como debíamos y tuvimos esa fortuna de ganar», ponderó Alcaraz. «Pude tirar dos faltas, aunque fallé. Lo importante es que el equipo pasó de ronda. Ahora, a pensar en el domingo, que tenemos un partido importantísimo con nuestra gente y estoy convencido de que vamos a lograr el triunfo», indicó.

