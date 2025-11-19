Alcaraz: «No soy muy activo en redes, pero Sáenz es un gran profesional y espera su oportunidad»

Rubén Alcaraz fue el capitán rojiblanco encargado de atender a los medios de comunicación antes del arranque del acto de entrega de insignias a los ... socios granadinistas más antiguos, aunque parte del protagonismo fue para un ausente: Pablo Sáenz. «Me pillas en fuera de juego con lo de las redes sociales. No soy muy activo y no estoy al corriente. Pablo entrena bien y es un gran profesional, con unas cualidades que pueden aportar mucho al equipo. Está esperando su oportunidad y estoy seguro de que la aprovechará cuando llegue. Venimos de una racha positiva en la que es difícil hacer cambios», explicó el barcelonés.

Aclarada -más o menos- la polémica, el centrocampista centró el tiro. «Venimos como capitanes a un acto muy bonito, para conocer a los fieles del Granada, seguidores de toda la vida. Ellos son los que hacen grande este escudo y por eso es un placer conocerlos y conversar con ellos», expresó. Más allá del protocolo, Alcaraz aprovechó para repasar la actualidad deportiva rojiblanca. «Ya pasamos la resaca del partido contra el Racing, en el que hicimos una actuación meritoria. De ahí el valioso punto que logramos. Pasamos página y afrontamos el duelo con el Córdoba con la máxima ilusión y ambición para ganar», aclaró.

Acerca de otros enfrentamientos posteriores, «nos centramos en el sábado. Queremos vencer para salir del descenso y poder vernos por fin sin puntaje negativo. Esta liga es muy competitiva, la igualdad es máxima. Poca distancia hay entre el líder y el último. Nosotros sabemos el camino que debemos seguir. Creo que estamos en el correcto». Pese a encadenar nueve jornadas con tan solo una derrota, Alcaraz sabe qué le falta al equipo. «Regularidad, es lo que estamos buscando. Lo más difícil en el fútbol de élite es mantener el nivel o incluso mejorarlo, pero este equipo puede hacerlo», expresó.

También tranquilizó a los presentes sobre su estado físico tras no haber participado en el entrenamiento junto a sus compañeros. «Me encuentro muy bien físicamente. Tenemos un equipo de profesionales que gestionan nuestras cargas de trabajo. Al final, seguimos sus indicaciones para llegar a los partidos lo mejor posible», sentenció.