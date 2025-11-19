Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz (derecha) dialoga durante el acto. Á. M.

Capitán del Granada

Alcaraz: «No soy muy activo en redes, pero Sáenz es un gran profesional y espera su oportunidad»

«Aficionados fieles como los que reconoce el club son los que hacen grande al Granada», valora Rubén Alcaraz, capitán nazarí durante el acto de entrega de insignias a abonados con 25 y 50 años de antigüedad

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Rubén Alcaraz fue el capitán rojiblanco encargado de atender a los medios de comunicación antes del arranque del acto de entrega de insignias a los ... socios granadinistas más antiguos, aunque parte del protagonismo fue para un ausente: Pablo Sáenz. «Me pillas en fuera de juego con lo de las redes sociales. No soy muy activo y no estoy al corriente. Pablo entrena bien y es un gran profesional, con unas cualidades que pueden aportar mucho al equipo. Está esperando su oportunidad y estoy seguro de que la aprovechará cuando llegue. Venimos de una racha positiva en la que es difícil hacer cambios», explicó el barcelonés.

