Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La rojiblanca Alba Pérez sortea a dos rivales del Eibar en la Ciudad Deportiva. J. M. Baldomero
Capitana

Alba Pérez cumple 200 partidos con el Granada femenino

La zaguera acumula once años en el club desde su llegada en categoría cadete

R. I.

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:47

Alba Pérez alcanzó los 200 partidos con la camiseta del Granada femenino este pasado domingo en la Ciudad Deportiva ante el Atlético de Madrid. La canterana rojiblanca, que llegó en 2014 en categoría cadete procedente del Arenas de Armilla, debutó el 13 de septiembre de 2016, en un empate ante el Sevilla FC (1-1).

Sus 200 partidos con el club se desglosan en 58 en Liga F, 128 en Primera RFEF y 13 en Copa de la Reina. La capitana, además, se encuentra en el top 4 de jugadoras rojiblancas con más partidos en Primera División.

En su trayectoria en la entidad, ha conseguido dos Copas Andalucía (2021 y 2025), un ascenso a Liga F (2023) y dos permanencias en la máxima categoría (2024 y 2025), además de las semifinales de la Copa de la Reina de la pasada campaña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  5. 5 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  6. 6 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  9. 9 Tres restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género
  10. 10

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alba Pérez cumple 200 partidos con el Granada femenino

Alba Pérez cumple 200 partidos con el Granada femenino