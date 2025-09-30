Alba Pérez cumple 200 partidos con el Granada femenino

R. I. Martes, 30 de septiembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

Alba Pérez alcanzó los 200 partidos con la camiseta del Granada femenino este pasado domingo en la Ciudad Deportiva ante el Atlético de Madrid. La canterana rojiblanca, que llegó en 2014 en categoría cadete procedente del Arenas de Armilla, debutó el 13 de septiembre de 2016, en un empate ante el Sevilla FC (1-1).

Sus 200 partidos con el club se desglosan en 58 en Liga F, 128 en Primera RFEF y 13 en Copa de la Reina. La capitana, además, se encuentra en el top 4 de jugadoras rojiblancas con más partidos en Primera División.

En su trayectoria en la entidad, ha conseguido dos Copas Andalucía (2021 y 2025), un ascenso a Liga F (2023) y dos permanencias en la máxima categoría (2024 y 2025), además de las semifinales de la Copa de la Reina de la pasada campaña.