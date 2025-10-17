Varias decenas de granadinistas aportan a la cuarta salida seguida sin perder

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 23:04 Comenta Compartir

Varias decenas de aficionados del Granada se desplazaron hasta el Estadio Nacional de Andorra para animar a su equipo. Entre ellos, miembros de la peña del club en Francia. Ubicados en una de las esquinas del campo, junto al fondo por construir, aportaron sus cánticos de ánimo a sus futbolistas y se hicieron oír.

No hubo gol alguno para premiar sus esfuerzos, pero el Granada encadenó al menos una cuarta salida sin perder, algo que no ocurría desde hace un año, cuando la racha llegó a cinco.