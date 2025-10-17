Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada en Andorra. LOF

Afición del Granada

Varias decenas de granadinistas aportan a la cuarta salida seguida sin perder

Entre ellos hubo miembros de la peña del club en Francia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Varias decenas de aficionados del Granada se desplazaron hasta el Estadio Nacional de Andorra para animar a su equipo. Entre ellos, miembros de la peña del club en Francia. Ubicados en una de las esquinas del campo, junto al fondo por construir, aportaron sus cánticos de ánimo a sus futbolistas y se hicieron oír.

No hubo gol alguno para premiar sus esfuerzos, pero el Granada encadenó al menos una cuarta salida sin perder, algo que no ocurría desde hace un año, cuando la racha llegó a cinco.

