Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El estadio de Los Cármenes, vacío en una imagen de archivo. Pepe Marín
Opinión Granada CF

El Granada, Chernobyl y la política del silencio

El hilo ·

El club debe reflexionar sobre evitar el contacto de forma recurrente con la afición, algo que termina por deshumanizar la relación con comunidad y deja secuelas

Adrián Argente

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:00

El Granada apenas ha disputado amistosos en esta extraña pretemporada, se ha ralentizado la cadencia de nuevas incorporaciones y en los últimos días no ha ... dado pasos firmes hacia la reconfiguración de la plantilla, encallada por la complejidad de las salidas de Martin Hongla, Stoichkov y Shon Weissman. La falta de acciones visibles por el entorno genera cierta sensación de inactividad, como si el tiempo estuviera en pausa. El club debe reflexionar sobre los beneficios del silencio como política de acción, porque evitar el contacto de forma recurrente –tras medidas ciertamente impopulares– termina por deshumanizar la relación con los aficionados y empieza a dejar secuelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  6. 6

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  9. 9

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  10. 10 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada, Chernobyl y la política del silencio

El Granada, Chernobyl y la política del silencio