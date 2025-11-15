La escena del crimen

Opinión Granada CFLa escena del crimen
El hilo ·El duelo ante el Racing asoma como una de las pruebas más exigentes
Adrián Argente
Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:21
El Granada visita Santander, el lugar donde se desperdiciaron las últimas opciones de disputar el 'play off'. Regresa con un perfil distinto, más terrenal y ... esforzado en su propuesta, aunque también más limitado en talento y profundidad de plantilla. Pacheta ha perfilado un grupo disciplinado, dispuesto a hacer su parte con honestidad, pero carece de suficientes herramientas para proyectar al club hacia otro objetivo que la supervivencia. El curso avanza con esa tensión latente, a la espera de que el mercado revele la última configuración deportiva.
En este margen, resulta estimulante observar la progresión de un bloque joven que ha devuelto frescura a un vestuario desgastado por los fracasos. Oscar se consolida como central dominante, cada vez más eficaz en los duelos y sereno en la toma de decisiones. Lama robustece su rol de líder y muestra una madurez creciente, desligada ya del peso mediático de su apellido. Diallo emerge como un lateral compacto de ida y vuelta. Alemañ aporta temperatura al centro del campo, con un generoso despliegue y olfato goleador. Alcaraz se ha asentado como el eje maduro, bien escoltado por Sergio Ruiz, y la vanguardia es asunto de los atacantes habituales. Pascual trabaja para alterar la percepción sobre su productividad y Arnaiz se postula como la única alternativa sólida, como delantero o pieza de rotación en bandas, desasistidos por los tibios extremos suplentes de este Granada.
El duelo ante el Racing asoma como una de las pruebas más exigentes. Íñigo Vicente y Andrés Martín fueron los alfiles que en junio desmembraron al primer Granada de Pacheta, por lo que el partido recupera un escenario cargado de memoria reciente y evaluará si los nazaríes avanzan hacia una mejora que permita abandonar los puestos de descenso. T.S. Eliot dijo: «El fin de nuestra exploración será llegar a donde empezamos y conocer el lugar por primera vez». Este pulso puede proyectar la forma que adquiere el Granada al volver a la escena del crimen.
