El Granada visita Santander, el lugar donde se desperdiciaron las últimas opciones de disputar el 'play off'. Regresa con un perfil distinto, más terrenal y ... esforzado en su propuesta, aunque también más limitado en talento y profundidad de plantilla. Pacheta ha perfilado un grupo disciplinado, dispuesto a hacer su parte con honestidad, pero carece de suficientes herramientas para proyectar al club hacia otro objetivo que la supervivencia. El curso avanza con esa tensión latente, a la espera de que el mercado revele la última configuración deportiva.

En este margen, resulta estimulante observar la progresión de un bloque joven que ha devuelto frescura a un vestuario desgastado por los fracasos. Oscar se consolida como central dominante, cada vez más eficaz en los duelos y sereno en la toma de decisiones. Lama robustece su rol de líder y muestra una madurez creciente, desligada ya del peso mediático de su apellido. Diallo emerge como un lateral compacto de ida y vuelta. Alemañ aporta temperatura al centro del campo, con un generoso despliegue y olfato goleador. Alcaraz se ha asentado como el eje maduro, bien escoltado por Sergio Ruiz, y la vanguardia es asunto de los atacantes habituales. Pascual trabaja para alterar la percepción sobre su productividad y Arnaiz se postula como la única alternativa sólida, como delantero o pieza de rotación en bandas, desasistidos por los tibios extremos suplentes de este Granada.

El duelo ante el Racing asoma como una de las pruebas más exigentes. Íñigo Vicente y Andrés Martín fueron los alfiles que en junio desmembraron al primer Granada de Pacheta, por lo que el partido recupera un escenario cargado de memoria reciente y evaluará si los nazaríes avanzan hacia una mejora que permita abandonar los puestos de descenso. T.S. Eliot dijo: «El fin de nuestra exploración será llegar a donde empezamos y conocer el lugar por primera vez». Este pulso puede proyectar la forma que adquiere el Granada al volver a la escena del crimen.