Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Neva y Rebbach, en aquel partido en El Sardinero. J. M. B.

Opinión Granada CF

La escena del crimen

El hilo ·

El duelo ante el Racing asoma como una de las pruebas más exigentes

Adrián Argente

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:21

Comenta

El Granada visita Santander, el lugar donde se desperdiciaron las últimas opciones de disputar el 'play off'. Regresa con un perfil distinto, más terrenal y ... esforzado en su propuesta, aunque también más limitado en talento y profundidad de plantilla. Pacheta ha perfilado un grupo disciplinado, dispuesto a hacer su parte con honestidad, pero carece de suficientes herramientas para proyectar al club hacia otro objetivo que la supervivencia. El curso avanza con esa tensión latente, a la espera de que el mercado revele la última configuración deportiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  8. 8

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  9. 9 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones
  10. 10

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La escena del crimen

La escena del crimen