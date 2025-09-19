Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diego Martínez y John Jiang. R. L. P.
Opinión Granada CF

Errores que hundieron

El hilo ·

La historia recuerda hasta qué punto equivocarse demasiado puede costar caro

Adrián Argente

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:10

Hay columnas que envejecen bien. En el verano de 2018, cuando John Jiang había disuelto la herencia del ascenso de 2011 y la estructura que ... construyeron Pina y Cordero en beneficio de la extravagancia, Julio Piñero escribió en este diario una pieza titulada 'Los peligros de equivocarse demasiado'. Consciente del punto crítico en el que se hallaba el Granada tras dos años de fracasos, recordó cuáles fueron las consecuencias de acostumbrarse a los errores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  3. 3 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  7. 7 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  8. 8

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  9. 9 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  10. 10

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Errores que hundieron

Errores que hundieron