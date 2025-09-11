Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Público en un partido del Granada en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Opinión Granada CF

Los Cármenes y la mentalidad de escasez

El hilo ·

Granada ha sido una ciudad que ha proyectado en pequeño y esa falta de ambición ha tenido reflejo directo en infraestructuras como el estadio nazarí

Adrián Argente

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:59

En la historia reciente, Granada ha sido una ciudad que ha proyectado en pequeño y esa falta de ambición ha tenido reflejo directo en sus ... infraestructuras. El viejo estadio de Los Cármenes, demolido para aliviar la situación financiera del Granada, era un recinto modesto, pero estaba impregnado de folklore futbolístico. Aquel dio paso al 'Nuevo', que se levantó deprisa, con un presupuesto ajustado y sin posibilidad real de ampliación, como ya manifestó su diseñador. Entonces, el horizonte de crecimiento parecía remoto, pues el club acumulaba casi veinte años en Segunda B. Hoy, ese diseño se percibe como una metáfora de la propia ciudad y de la propiedad del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  5. 5

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  6. 6

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  7. 7 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  8. 8

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  9. 9

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  10. 10

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los Cármenes y la mentalidad de escasez

Los Cármenes y la mentalidad de escasez