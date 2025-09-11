Los Cármenes y la mentalidad de escasez

En la historia reciente, Granada ha sido una ciudad que ha proyectado en pequeño y esa falta de ambición ha tenido reflejo directo en sus ... infraestructuras. El viejo estadio de Los Cármenes, demolido para aliviar la situación financiera del Granada, era un recinto modesto, pero estaba impregnado de folklore futbolístico. Aquel dio paso al 'Nuevo', que se levantó deprisa, con un presupuesto ajustado y sin posibilidad real de ampliación, como ya manifestó su diseñador. Entonces, el horizonte de crecimiento parecía remoto, pues el club acumulaba casi veinte años en Segunda B. Hoy, ese diseño se percibe como una metáfora de la propia ciudad y de la propiedad del club.

Tres décadas después, Los Cármenes sigue arrastrando aquella herencia. Las reformas necesarias han chocado con la falta de visión y la resistencia de una propiedad que nunca ha mostrado voluntad clara de invertir en su modernización. El mantenimiento básico del estadio tampoco parece un asunto prioritario para el Ayuntamiento. El césped se resiente cada verano, la estructura presenta humedades y el entorno permanece sin una integración urbanística digna. Mientras tanto, el debate sobre la ampliación se prolonga sin avances tangibles.

El último episodio es ilustrativo. En 2022, el club anunció que estudiaría la bajada de cota del césped para ganar visibilidad y aumentar el aforo. Tres años después, Alfredo García Amado ha reconocido que esa opción no parece viable porque podría generar problemas de visibilidad en algunos sectores. Tantos meses de estudio para llegar a una conclusión evidente alimentan la sensación de improvisación y desgaste. La alternativa planteada ahora es elevar la grada de Preferencia, pero la discusión se mueve siempre sin un proyecto global que afronte las necesidades de futuro. La mentalidad de escasez proyecta sus límites.