La zona de bajas emisiones, la aprobación el presupuesto y la Capitalidad Cultural, retos del próximo curso

Presupuestos, implantación de la Zona de Bajas Emisiones, la Bienala de Flamento y la Capitalidad Cultural serán los principales retos del próximo curso político que ... arranca el lunes. Así lo ha afirmado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en su primera intervención tras las vacaciones de verano, en la que se ha comprometido a tener aprobadas las cuentas para el próximo 1 de enero, como ya se hizo en el ejercicio anterior.

La alcaldesa ha destacado que hay unos ejes importantes en torno a los que se trabajará este último trimestre del año. En primer lugar se ha referido a la implantación de la zona de bajas emisiones, algo que ha afirmado que harán de la mano de los ciudadanos. En este sentido, Carazo ha afirmado que van a realizar una importante labor de información para que los ciudadanos se adapten a los cambios de la mejor forma.

Por otro lado se ha referido al 28 de diciembre como horizonte y fecha límite para presentar el documento que justifica la candidatura de Granada como capital europea en 2031. Algo que ha afirmado que está muy avanzado, pero que en estos tres meses se profundizará y se detallará. En este punto, ha dicho que será importante dar visibilidad a un trimestre que van a tener una programación cultural muy importante, con la Bienal de Flamenco de septiembre, la primera que se celebra en Granada y que también servirá para mostrar el patrimonio local, junto con una programación musical muy extensa.

El tercer eje es la preparación del presupuesto del próximo año. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento sigue intervenido por Hacienda y eso significa que tienen que presentar el borrador de estas cuentas y es el ministerio que tiene que aprobarlo. Por eso, ha dicho que confían en que pueda enviarse en octubre, para poder tenerlo en vigor a 1 de enero, algo que ha calificado como «un hito» que representa «normalidad institucional». La alcaldesa ha agradecido el esfuerzo que se ha realizado desde todas las áreas para lograrlo.

Asimismo, ha indicado que al mismo tiempo se trabaja en las ordenazas fiscales, que permitirán que se incluyan bonificaciones para fomentar la construcción de vivienda, especialmente protegida, así como favorecer el alquiler residencial en lugar del turístico, y la rehabilitación del parque inmobiliario ya existente.