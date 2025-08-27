Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Granada. IDEAL

La zona de bajas emisiones, la aprobación el presupuesto y la Capitalidad Cultural, retos del próximo curso

La alcaldesa ha afirmado que confían en que las cuentas municipales puedan estar aprobadas para el 1 de enero

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:52

Presupuestos, implantación de la Zona de Bajas Emisiones, la Bienala de Flamento y la Capitalidad Cultural serán los principales retos del próximo curso político que ... arranca el lunes. Así lo ha afirmado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en su primera intervención tras las vacaciones de verano, en la que se ha comprometido a tener aprobadas las cuentas para el próximo 1 de enero, como ya se hizo en el ejercicio anterior.

