La zona de baja emisiones ya se siente en el tráfico y el metro de Granada

El inicio del periodo sancionador de la zona de bajas emisiones ya se siente en el tráfico y en el sistema público de transportes. Así ... lo ha confirmado el primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Jorge Saavedra, quien ha confirmado el trasvase de usuarios de un modelo al otro.

A preguntas de los periodistas, el responsable ha valorado positivamente la activación de las limitaciones en la capital. Como prueba ha mencionado los datos de desplazamientos en vehículo privado y en transporte público tras 15 días de aplicación.

Aunque no ha mencionado cifras exactas, el dirigente sí ha confirmado la percepción por parte del área de Movilidad de una «ligera disminución» de coches altamente contaminantes por el interior de la ciudad. La sensación ya fue señalada hace una semana por el gobierno municipal y ha sido reafirmada este viernes por Saavedra, quien ha celebrado un resultado que responde a lo que quería con la implantación de la medida.

Sí ha mencionado más datos Saavedra en relación con el transporte público, cuyo uso por la población se ha incrementado en las últimas dos semanas en relación con el mismo periodo del año pasado. El portavoz ha explicado que en los primeros siete días se había contabilizado una subida notable, en torno a 6.000 pasajeros de media. Esta subida, cifrada entre un 5 y un 9% en función de la jornada, se ha mantenido esta semana y ha aumentado ligeramente, en torno a un 0,5% más.

Para Saavedra, la relación entre ambas estadísticas demuestra el «trasvase evidente» entre los dos modelos y ha insistido en que responde «a lo que quería el equipo de gobierno con la medida».