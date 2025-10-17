Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La zona de baja emisiones ya se siente en el tráfico y el metro de Granada

El gobierno local confirma una reducción de vehículos en la capital y más viajeros en el sistema de transporte público

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:16

El inicio del periodo sancionador de la zona de bajas emisiones ya se siente en el tráfico y en el sistema público de transportes. Así ... lo ha confirmado el primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Jorge Saavedra, quien ha confirmado el trasvase de usuarios de un modelo al otro.

