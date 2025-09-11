Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Delgado, pregonero de las fiestas. Blanca Rodríguez

El Zaidín, un barrio con el nombre de sus vecinos

Antonio Delgado, pregonero de las fiestas, quiso devolver a los residentes el cariño que le han dado en estos años

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:32

Las fiestas del Zaidín vivieron anoche uno de sus momentos más álgidos con la tradicional entrega de los premios Gorriones de Plata y el pregón ... de Antonio Javier Delgado. Sin duda, dos de las escenas más esperadas de unos festejos que arrancaron este lunes y se alargarán hasta el domingo, con un completo programa de actividades. El teatro municipal Isidoro Olgoso fue el lugar para acoger este acto, uno de los actos más emotivos de estos festejos populares. El pregonero, que lleva trece años al frente del centro cívico del barrio, se mostró emocionado por el privilegio de hablar a sus vecinos.

