El Zaidín, un barrio con el nombre de sus vecinos

Las fiestas del Zaidín vivieron anoche uno de sus momentos más álgidos con la tradicional entrega de los premios Gorriones de Plata y el pregón ... de Antonio Javier Delgado. Sin duda, dos de las escenas más esperadas de unos festejos que arrancaron este lunes y se alargarán hasta el domingo, con un completo programa de actividades. El teatro municipal Isidoro Olgoso fue el lugar para acoger este acto, uno de los actos más emotivos de estos festejos populares. El pregonero, que lleva trece años al frente del centro cívico del barrio, se mostró emocionado por el privilegio de hablar a sus vecinos.

Antonio Javier Delgado tenía claro que su objetivo era devolver al Zaidín el cariño que le ha dado en este tiempo. Así lo afirmó en declaraciones a este periódico, horas antes del pregón. Después, todo fue ilusión y nervios. Este zaidinero de adopción vivía con incertidumbre pero sobre todo con responsabilidad los momentos previos a subirse al escenario para dedicar unas palabras a sus vecinos. Consciente de la historia de este pregón y agradecido por una elección que no esperaba. «Este pregón lo ha dado García Montero, periodistas, personas muy importantes», rememoraba el pregonero, con la intención de estar a la altura de una cita que tenía marcada en rojo en el calendario.

Ampliar Galardonados. Blanca Rodríguez

Delgado quiso dedicarle su intervención a aquellos con los que se cruza cada día en las calles del barrio. Los que no dudan en pararlo para charlar con él y saludarlo cuando se lo encuentran haciendo la compra en cualquier comercio. Esos con los que vive el día a día. A Mercedes Sánchez, de Cantores del Zaidín; a Chari de Zaidín Acción, a los miembros del CPA (Centro de Participación Activa para mayores); a Romana, responsable de Narcóticos Anónimos en la ciudad; a Aurelia y Marisa, de la asociación de mujeres Alhalba; o a Loli de Castañuelas Alhambra, entre otros muchos. No había tiempo de mencionar a todos los vecinos del barrio, pero a los que mencionó y a otros muchos los tuvo presentes. Porque fue un pregón para todos. O eso fue lo que buscó Delgado con cada una de sus sentidas palabras.

El pregonero zaidinero, que nació en Purchil, tiene una fuerte implicación con el barrio, que es anterior a la llegada al centro cívico hace más de una década. Conocía sus calles de visitar a una parte de su familia, que residía allí, cuando era pequeño. Y su primera Hermandad de Semana Santa fue La Lanzada. Ahora, ya como parte de la vida del barrio, compra en sus comercios y charla con sus residentes todos los días. Poco a poco se ha ido sintiendo parte de él. «Me siento un zaidinero más», afirmó en declaraciones a IDEAL antes de subirse y ponerse frente a ellos para abrirles su corazón.

Las palabras de Delgado resonaron entre las paredes del teatro y no dejaron indiferentes a los presentes. Pero la noche no habría estado completa sin la entrega de los Gorriones, unos galardones que emocionaron a los que tuvieron la fortuna de ser este año los premiados y al público que asistió al acto. Gente del barrio, comprometidos con él fueron los que recogieron el reconocimiento. En esta edición, los galardonados fueron Calzados Garabatos, por su dedicación al comercio especializado en calzado infantil y juvenil desde 1988; la asociación ASPACE, por su atención a personas con parálisis cerebral y enfermedades neurológicas con más de un centenar de profesionales y voluntarios; María Ángeles García Fernández, por su implicación en la Asociación Alhalba, la Red de Mujeres y su etapa como presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio; el Economato Nuestra Señora de la Misericordia, por su ayuda solidaria a familias del barrio; y Félix Sánchez Jiménez, ingeniero aeroespacial con experiencia en proyectos satelitales y diseño de sistemas de potencia, ejemplo del talento nacido en el Zaidín.

El teatro zaidinero se llenó ayer de aplausos para reconocer a todos estos galardonados y al pregonero, con la asistencia de parte de la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.

Las fiestas populares del Zaidín y los Vergeles continuarán hasta este domingo, con la música como protagonista, en una nueva edición del festival Zaidín Rock. Como sucede cada año los festejos volverán a ser punto de encuentro no sólo de vecinos del barrio, sino de toda la ciudad. Conciertos, competiciones, teatros, talleres para jóvenes y mayores o torneos deportivos completan una programación en la que la asociación de vecinos del barrio ha puesto todo su esfuerzo para lograr que los festejos lleguen a todos los colectivos que forman parte del barrio. Días para disfrutar del final del verano con una cita que nunca falla.