Javier vive y teletrabaja en su pueblo de toda la vida

Javier vive y teletrabaja en su pueblo de toda la vida Javier Martín

Una oficina con vistas a Sierra Nevada

Javier vive y teletrabaja en Cortes y Graena, el pueblo en el que se crió y al que volvió durante la pandemia

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:43

Javier Contreras sube con calma las escaleras que le llevan a su oficina diaria mientras remueve el café que se acaba de preparar en su ... propia cocina. La imagen del despacho se asemeja al de cualquier empresa de una gran ciudad, pero se encuentra en Los Baños, en Cortes y Graena, una pequeña localidad situada al norte de la provincia de Granada. El teletrabajo llegó a muchos hogares de mano de la pandemia y lo hizo para quedarse. La consolidación de esta práctica fue lo que llevó a Javier a volver a su pueblo de toda la vida hace ya cinco años.

