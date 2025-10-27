Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

Vuelve el teatro para toda la familia a Granada

Del 30 de octubre al 7 de diciembre de 2025 se celebra el 10º. FESTIVAL TIFGRANADA, con espectáculos de calidad, seleccionados por su valor pedagógico e interpretados por compañías andaluzas e invitados nacionales, varios de ellos reconocidos con Premios FETEN, Nacionales de Artes Escénicas y MAX.

IDEAL

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:22

Granada se consolida como referente en Artes Escénicas para la infancia y la juventud con el 10º Festival TIFGRANADA, que se celebra desde este jueves, 30 de octubre, al 7 de diciembre. La programación del festival, diseñada para la infancia y la familia, contará con espectáculos seleccionados por su valor pedagógico, presentados por reconocidas compañías de distintas comunidades autónomas y una invitada internacional, el Dúo Karma de Cuba. Entre los participantes se encuentran Ultramarinos de Lucas (Castilla-La Mancha), Baychimo Teatro y Teloncillo Teatro (Castilla y León), Xirriquiteula Teatre (Cataluña), Teatro Gorakada (Euskadi) y La sonrisa del lagarto (Asturias), así como varias compañías andaluzas como Anabel Veloso y Claroscuro Teatro.

Este año, el festival no solo abarca más de 30 funciones dirigidas a escolares y familias, sino que también incluye seis ciclos de programas, talleres y actividades de mediación. En Oferplan Granada de IDEAL ya están disponibles a precios exclusivos varias funciones. Cabe destacar que muchos de los espectáculos han sido galardonados con los Premios FETEN, Premios Nacionales de Artes Escénicas y Premios MAX, lo que subraya la calidad artística de las propuestas.

TIFGRANADA también subraya su compromiso social al implementar un Plan Social que garantiza que cientos de niños en situación de vulnerabilidad puedan acceder al teatro gratuitamente, gracias al apoyo de entidades como la Fundación «La Caixa». La mediación y accesibilidad serán aspectos centrales de esta edición, reafirmando la intención del festival de ser un espacio inclusivo y accesible.

Las VIII Jornadas Internacionales de Artes Escénicas y Educación, que se celebrarán simultáneamente, fortalecerán la imagen de Granada como un centro de intercambio cultural y educativo, donde especialistas compartirán experiencias sobre pedagogía y creatividad. Diez años después de su creación, TIFGRANADA se erige como un festival maduro y necesario, que reivindica el valor de la cultura para la infancia como motor de crecimiento e imaginación. Este año, Granada se proyecta, más que nunca, como un referente del teatro para la infancia, celebrando un legado y mirando hacia un futuro lleno de posibilidades culturales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  5. 5 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  6. 6 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas
  7. 7 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  8. 8 Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada
  9. 9 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  10. 10

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vuelve el teatro para toda la familia a Granada

Vuelve el teatro para toda la familia a Granada