Vuelve el teatro para toda la familia a Granada

Granada se consolida como referente en Artes Escénicas para la infancia y la juventud con el 10º Festival TIFGRANADA, que se celebra desde este jueves, 30 de octubre, al 7 de diciembre. La programación del festival, diseñada para la infancia y la familia, contará con espectáculos seleccionados por su valor pedagógico, presentados por reconocidas compañías de distintas comunidades autónomas y una invitada internacional, el Dúo Karma de Cuba. Entre los participantes se encuentran Ultramarinos de Lucas (Castilla-La Mancha), Baychimo Teatro y Teloncillo Teatro (Castilla y León), Xirriquiteula Teatre (Cataluña), Teatro Gorakada (Euskadi) y La sonrisa del lagarto (Asturias), así como varias compañías andaluzas como Anabel Veloso y Claroscuro Teatro.

Este año, el festival no solo abarca más de 30 funciones dirigidas a escolares y familias, sino que también incluye seis ciclos de programas, talleres y actividades de mediación. En Oferplan Granada de IDEAL ya están disponibles a precios exclusivos varias funciones. Cabe destacar que muchos de los espectáculos han sido galardonados con los Premios FETEN, Premios Nacionales de Artes Escénicas y Premios MAX, lo que subraya la calidad artística de las propuestas.

TIFGRANADA también subraya su compromiso social al implementar un Plan Social que garantiza que cientos de niños en situación de vulnerabilidad puedan acceder al teatro gratuitamente, gracias al apoyo de entidades como la Fundación «La Caixa». La mediación y accesibilidad serán aspectos centrales de esta edición, reafirmando la intención del festival de ser un espacio inclusivo y accesible.

Las VIII Jornadas Internacionales de Artes Escénicas y Educación, que se celebrarán simultáneamente, fortalecerán la imagen de Granada como un centro de intercambio cultural y educativo, donde especialistas compartirán experiencias sobre pedagogía y creatividad. Diez años después de su creación, TIFGRANADA se erige como un festival maduro y necesario, que reivindica el valor de la cultura para la infancia como motor de crecimiento e imaginación. Este año, Granada se proyecta, más que nunca, como un referente del teatro para la infancia, celebrando un legado y mirando hacia un futuro lleno de posibilidades culturales.