Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa? Los modelos de varias agencias meteorológicas pronostican un retorno de las precipitaciones

Alberto Flores Granada Lunes, 13 de octubre 2025, 12:02

Tras una ventana de cuatro días consecutivos sin precipitaciones, Andalucía recuperará las lluvias, las tormentas y la bajada de temperaturas que golpeó a la Península durante la borrasca Alice. Así, después de un puente de cielos despejados, regresan las nubes a la mayor parte de Andalucía. En Granada, de hecho, hay varios modelos de predicción meteorológica que pronostican importantes precipitaciones para el jueves y el viernes de la presente semana.

Así lo atestigua, por ejemplo, el modelo de predicción meteorológica de la BBC o el boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que marca el jueves con cielos completamente cubiertos y una probabilidad de lluvia superior al 50%. Del mismo modo, la Aemet también pronostica lluvia para el fin de semana que viene.

La predicción para hoy

La influencia de una masa fría en altura sobre España provocará este lunes la inestabilidad en zonas del interior y área mediterránea oriental, que se verán afectadas por fuertes lluvias y tormentas en el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Castellón, Alicante, Valencia, Tarragona, Ibiza y Formentera estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora en el caso de las islas pitiusas. Además, las provincias de Alicante y Valencia podrán alcanzar hasta los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. También estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, si bien las lluvias comenzarán en torno a las 10.00 horas.

Por su parte, se activará la alerta amarilla en Huesca, Teruel, Zaragoza, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y La Rioja por lluvias, que tendrán lugar en su mayoría a partir de las 12.00 horas del mediodía, e irán acompañadas de tormentas.

Por lo general, se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre la Península y Baleares, que inestabilizará en zonas del interior y prolongará la inestabilidad en el área mediterránea oriental. De madrugada y a primeras horas pueden continuar chubascos y tormentas localmente fuertes en litorales catalanes.