Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita Se recupera después de que dejara de funcionar en el 2020 por la pandemia del covid y volverá a entrar en servicio el próximo 1 de octubre

C. L. Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:59

El delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Antonio Ayllón, junto al director del Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada, César Díaz, el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, y la concejala de Movilidad, Ana Agudo; han presentado estelunes la Línea 105 Granada – C.C. Granaita – Pulianas, que se recupera después de que dejara de funcionar en el 2020 por la pandemia del covid y volverá a entrar en servicio el próximo 1 de octubre.

El delegado territorial ha explicado que esta línea de transporte metropolitano de bus «dará servicio tanto a los casi 6.000 habitantes de Pulianas, como a los miles de usuarios que acuden diariamente al centro comercial y a las más de 60 empresas que operan en el parque» y ha recordado que «ha sido una gran demanda de los usuarios del servicio de transporte público, como era el transporte al Centro Comercial Granaita, así como el refuerzo del servicio prestado actualmente al municipio de Pulianas». También ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Pulianas y de la empresa concesionaria para «con consenso, entre todos, mejorar el transporte público y la movilidad».

La línea funcionará con 5 expediciones entre Pulianas y Granada, lo que permitirá la conexión en transporte público con el Centro Comercial Granaita, que se realizarán tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Realizará parada, tanto en el núcleo de Pulianas como en el de Pulianillas, lo que permitirá durante las horas de servicio de la línea 105 una reducción de la frecuencia de paso a 30 minutos, frente a los 60 minutos actuales.

En horario de mañana, las expediciones realizarán la conexión directa entre el núcleo de Pulianas, Pulianillas y Granada, mientras que en el horario de tarde a las paradas de la mañana se le incluye una parada en la Calle Luis Buñuel, que permitirá el acceso al Centro Comercial Granaita, en transporte público metropolitano.

Mayor refuerzo de horarios

El director del Consorcio ha incidido en que «lo que hacemos es recuperar una línea que se eliminó por el covid, reforzamos la línea 305 que es la Granada-Pulianas y damos servicio a un parque comercial que no tenía este servicio de transporte». También reiteró el compromiso de seguir trabajando para «reforzar estos horarios, que no son más que un punto de partida y que queremos incrementar».

Por su parte, el alcalde de Pulianas ha mostrado su satisfacción «por la recuperación de esta línea y por el compromiso de de la Junta de Andalucía en seguir mejorando el servicio de transporte metropolitano de este municipio de más de 6.000 habitantes».

Fátima García, gerente de Parque Comercial Granaita, ha asegurado que «desde Granaita queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas las partes que han hecho posible que nuestro parque comercial cuente con esta línea de autobús, quedando mejor conectado tanto con Granada capital como con Pulianas». También ha indicado que «nuestro objetivo es trabajar para que Granaita se convierta en un enclave comercial de referencia en la zona norte de Granada, y este primer paso en la mejora de la conectividad tiene un gran valor para tanto para los casi 8 millones de clientes que nos visitan al año como para las casi 100 marcas comerciales que operan en todo el complejo Granaita».