Los vuelos de Diputación acercan al aeropuerto a cifras prepandemia

En 2019 el aeropuerto de Granada logró una cifra récord de pasajeros, más de 1,25 millones de viajeros usaron el aeródromo granadino. Desde 2008, ... otro año de récord, no se veían unos números similares. Pero entonces llegó la pandemia y las cifras comenzaron a caer. Desde ese momento, aunque se ha ido remontando, no se ha logrado volver a aquel escenario, ni en pasajeros ni en vuelos directos al extranjero. Sin embargo, ahora todo podría cambiar. La Diputación impulsará la llegada de aerolíneas que operarán con destinos internacionales gracias a un concurso público al que destinará dos millones de euros en tres años. Si todo va según lo previsto, las nuevas líneas traerán hasta 100.000 visitantes anuales a Granada y se pondrán en marcha en la primavera del año que viene. Con eso se alcanzarían datos similares a los de 2019. Y además se ofrecerá a los granadinos la oportunidad de viajar a varios destinos europeos sin tener que trasladarse a otra ciudad. El horizonte es por fin alentador.

Desde 2019 el aeródromo Federico García Lorca no terminaba de levantar cabeza. La irrupción del coronavirus en 2020 interrumpió de forma brusca la racha de seis años de crecimiento del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén que en el año 2019, cuando fue origen o destino de 1.251.926 viajeros, se encaminaba ya con paso firme a igualar su récord histórico del millón y medio de pasajeros. Y aunque los números de 2024 no son del todo malos, tampoco terminan de despegar. El tráfico de pasajeros creció un 9,1% en 2024 respecto al ejercicio anterior. Pero se quedó casi un 10% por debajo de antes del Covid, algo que no ocurre en la red española, donde el tránsito ya se ha recuperado y de media hay un incremento de más del 12%. Pero no sólo los números apuntaban a esta mala racha. Las opciones de viajar desde Granada al extranjero se han quedado raquíticas. Si seis años atrás había conexiones directas con Londres, Milán, Mánchester, Berlín, Nantes, Nápoles y Burdeos. Ahora, durante el verano sólo se puede viajar a Amsterdam, porque aunque hay un vuelo a París no se opera en periodo estival. La situación contrasta con la de aeropuertos de tamaño similar como Almería, con 16 conexiones internacionales o Asturias, que llega a 20.

La historia postcovid es conocida. En el primer verano pandémico, la aerolínea Easyjet que entonces operaba todas las conexiones internacionales, se marchó del Federico García Lorca sin billete de vuelta.

Pero ahora, si todo sale según lo previsto, para la primavera del año que viene desde Granada saldrán aviones con destino a tres países, Francia, Portugal y Reino Unido, y la situación comenzará a revertirse.

La fórmula elegida por la Diputación para atraer vuelos es similar a la que han utilizado otros aeródromos que en los que hay convenios de instituciones públicas para financiar la llegada de conexiones. Y es que el organismo se dio cuenta de que el mercado de los vuelos comerciales requiere ahora un impulso económico y por eso ideó una convocatoria para respaldar la llegada de más aviones. Las aerolíneas tendrán que presentar sus ofertas, en las que conseguirán más puntuaciones las conexiones con Nantes y Lyon para Francia; Oporto y Lisboa, de Portugal; y Londres (Heathrow, Gatwick, London City, Stansted y Luton, en el caso del Reino Unido.

La intención, si se cumplen los plazos, es que en la primavera de 2026 estén ya volando y las compañías tendrán la obligación de que se operen en la temporada estival, entre abril y octubre, aunque si lo desean también podrán ofrecer opciones en invierno.

Estos aviones traerían a la ciudad a hasta 100.000 pasajeros extra anuales, que se sumarían a los que ya utilizan las conexiones actuales, y dejarían en la provincia entre tres y cinco millones de euros al año. Y el aeródromo iría logrando escapar, poco a poco, de la alargada sombra de su vecino de Málaga, que está entre los cinco aeropuertos con más tráfico del país.

Pero mientras llega ese momento, que cada vez parece más cercano, la realidad es la que es. El aeropuerto de Granada tendrá este verano diez conexiones regulares, nueve nacionales y solo una internacional. Una menos que la temporada anterior. La principal diferencia con la temporada veraniega de 2024 es que antes se podía volar a Londres y a París y ahora, no. Asturias, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Santander y Tenerife Norte son los nueve destinos nacionales a los que se podrá viajar desde Granada, que ahora tan solo cuenta con Ámsterdam, operado por Transavia, como conexión internacional. El que recupera Granada es el vuelo con Santander que está activo desde el 18 de julio y permanecerá hasta el 30 de agosto (el pico de verano) y que es el tercer año que pone en marcha la compañía Air Nostrum.

Vuelo con Uzbekistán

En cuanto a las operativas chárter puntuales, según los horarios de Aena, hay siete conexiones con Bari (Italia), Roma, Egipto, Pamplona, Valencia, Zaragoza y Uzbekistán. Pese a que durante los meses de julio y agosto Granada pierde dos destinos con respecto al verano anterior –París y Londres–, las plazas programadas suponen una ligero incremento con respecto a 2024. Se explica por el aumento de las plazas en rutas nacionales, que suponen el 90,6% de la oferta y porque es el primer verano en el que estará operativa la ruta de Ámsterdam, que Transavia inauguró en septiembre del pasado año.

Estos datos correponden a la llamada temporada alta que es más amplia: entre abril y el último fin de semana de octubre. Según fuentes de Aena, las aerolíneas han ofertado 712.800 asientos y 4.800 operaciones (la cifra incluye salidas y llegadas) en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén para cubrir la demanda prevista en esas fechas.

No remonta

Actualmente, el Federico García Lorca está en el puesto 22 del ranking de aeropuertos nacionales y el de Almería, el 27, con una caída aún mayor de un 19,7% en estos cinco años. Sin embargo, la escasez de vuelos internacionales es algo llamativo en el caso de Granada. Mientras que el aeropuerto almeriense tiene 16 vuelos internacionales en temporada alta –Birminghan, Bratislaba, Bristol, Brno, Bruselas, Budapest, Leeds, Londres, Luxemburgo, Manchester, Oporto, Praga, Rotterdam, Southend–, el de Jerez de la Frontera (puesto 25 del ranking) tiene otros 16 conexiones con el extranjero como Berlín, Dusseldorf, Frankfurt, Hannover o Knock.

24 internacionales

Trece tiene el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander (justo por debajo del de Granada en número de viajeros) y el que le precede, el de Reus, tiene 24 vuelos fuera de España y ninguno nacional. Esta desproporción pasa a ser incomprensible al ser Granada también un destino turístico potente. Tan solo Vigo, con un vuelo internacional, se queda empatado con Granada cuando se vaya el de París en junio.

Es decir, en la comparación con ocho aeródromos similares, siete le ganan de calle y otro le empata, una situación que tratarán de superar las instituciones granadinas y Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos del país.

Si el contrato público sale adelante, la situación no se revertirá de inmediato, pero sí se abrirá una puerta para que el aeropuerto granadino logre mejorar su posicionamiento en el mercado internacional. Sin duda será un paso importante en un camino aún largo en la mejora de las conexiones que tanto necesita la provincia para facilitar la llegada de visitantes y mejorar la vida de los residentes.