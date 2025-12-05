El vuelo con Santander dejará en la provincia 17 millones de euros

El primero vuelo Santander-Granada ha aterrizado a las 12.25 de la mañana en la terminal del aeropuerto Federico García Lorca. El presidente de ... la Diputación granadina, Francis Rodríguez, indicó que esta conexión moverá 25.000 pasajeros en 140 vuelos al año y que dejará en la provincia 7 millones de euros directos y 10 millones más indirectos.

Rodríguez manifestó que la Diputación de Granada pone 100.000 euros para el funcionamiento del vuelo y otros 100.000 el gobierno cántabro. «Con inversión llegan las conexiones. No es por crear polémica pero sí la Diputación de Jaén colaborase en vez de dos vuelos (Santander y Nantes) podrían llegar tres».

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, estuvo este jueves en Santander en un acto promocional de Granada y del vuelo. Volvió este viernes en ese avión, el primero de Volotea que salió de tierras cántabras hasta el aeropuerto granadino.

Este es el primer vuelo nuego que llega a Granada después de la salida de la Diputación granadina de la mesa del aeropuerto, tras un conflicto con el presidente de la Diputación de Jaén y una discrepancia en las posturas. Francis Rodríguez ya indicó que no entiende por qué la Diputación jienense no colabora económicamente en la llegada de conexiones aréas, ya que el aeropuerto lleva el nombre de esta provincia y es compartido.

En el acto de estreno del vuelo estuvieron presentes el director del aeropuerto, Julián Torres, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios de Hostelería, Gregorio García, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo y la vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén, África Colomo.

Recibimiento a los primeros pasajeros del vuelo Santander - Granada. Pepe Marín

La anécdota del día fue que la Diputación de Jaén puso folletos en la mesa donde estaba la tarta para estrenar el vuelo y repartió bolsas a los pasajeros (desde la zona de recogida de maletas) con publicidad sobre la provincia jienense. La Diputación de Granada optó por no repartir 'merchandising'.

La ruta con Santander, que se ha estrenado este viernes operará los martes y viernes hasta el 6 de enero y, tras un parón invernal, volverá del 27 de marzo al 23 de junio y desde el 8 de septiembre y hasta final de año.

No solo en verano

De esta manera, la conexión aérea Santander-Granada pasará de operarse en julio y agosto, ruta que ofrecía hasta ahora Air Nostrum, a hacerlo a lo largo de todo el año de la mano de Volotea, y se incrementará de 26 a 120 operaciones, con 150 o 180 plazas por vuelo, dependiendo del modelo de avión.

En apenas diez días, la Diputación de Granada estrenará el vuelo a Nantes (Francia) que ha sido impulsado económicamente y espera poder cerrar otro vuelo con Oporto, así como tiene en el horizonte conseguir uno con Londres y otros puntos europeos como Roma o Milán.