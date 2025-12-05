Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francis Rodríguez, presidente de la Diputación, recibe a los primeros pasajeros del vuelo Santander - Granada. Pepe Marín

El vuelo con Santander dejará en la provincia 17 millones de euros

El presidente de la Diputación de Granada resalta el poder de la inversión a la hora de traer conexiones aéreas

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:18

Comenta

El primero vuelo Santander-Granada ha aterrizado a las 12.25 de la mañana en la terminal del aeropuerto Federico García Lorca. El presidente de ... la Diputación granadina, Francis Rodríguez, indicó que esta conexión moverá 25.000 pasajeros en 140 vuelos al año y que dejará en la provincia 7 millones de euros directos y 10 millones más indirectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  9. 9 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  10. 10 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El vuelo con Santander dejará en la provincia 17 millones de euros

El vuelo con Santander dejará en la provincia 17 millones de euros