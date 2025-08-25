Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante

Un choque entre dos vehículos en el Centro de Granada ha movilizado este lunes a los servicios de Emergencias, después de que uno de ellos ... volcara y su conductor quedara atrapado. Sin embargo, los propios peatones han ayudado a sacar al ocupante y no ha sido necesaria la intervención de Bomberos de Granada. Sí han tenido que actuar los servicios sanitarios, al haberse producido heridos. El suceso ha llamado la atención de conductores y viandantes, ya que se ha producido en una zona muy transitada, el cruce de Camino de Ronda con la calle Ancha de Gracia.

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 15.00 horas de este lunes, 25 de agosto. Se ha registrado un choque entre dos vehículos, según han indicado los alertantes a la Agencia de Emergencias de Andalucía 112, que ha movilizado a Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Granada y los servicios sanitarios. El aviso hablaba de una persona atrapada.

Testigos del lugar han indicado a este periódico que los propios peatones han acudido rápidamente a auxiliar al conductor del coche volcado, y entre varias personas lo han sacado. También ha colaborado, según indican, el conductor de otro turismo implicado, que ha podido salir por sus propios medios. En consecuencia, el 112 ha desactivado a Bomberos. Sí han tenido que actuar los servicios sanitarios, al haber heridos, aunque no ha trascendido su estado.