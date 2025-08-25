Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coches siniestrados en el cruce de Camino de Ronda con la calle Ancha de Gracia.

Coches siniestrados en el cruce de Camino de Ronda con la calle Ancha de Gracia. IDEAL

Sucesos en Granada

Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 15.00 horas en el cruce de Camino de Ronda con la calle Ancha de Gracia

Laura Velasco
Pilar García-Trevijano

Laura Velasco y Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:55

Un choque entre dos vehículos en el Centro de Granada ha movilizado este lunes a los servicios de Emergencias, después de que uno de ellos ... volcara y su conductor quedara atrapado. Sin embargo, los propios peatones han ayudado a sacar al ocupante y no ha sido necesaria la intervención de Bomberos de Granada. Sí han tenido que actuar los servicios sanitarios, al haberse producido heridos. El suceso ha llamado la atención de conductores y viandantes, ya que se ha producido en una zona muy transitada, el cruce de Camino de Ronda con la calle Ancha de Gracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  3. 3

    Estabilizado el incendio forestal en Alhama
  4. 4

    Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización
  5. 5

    Las prioridades del Granada en la última semana de mercado
  6. 6

    El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez
  7. 7

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  8. 8 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  9. 9 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  10. 10 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante