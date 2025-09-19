Vox lleva a la justicia la nueva tasa de tratamiento de residuos La formación exige la nulidad del nuevo impuesto al considerar que su aplicación no está bien fundamentada en Granada

Pablo Rodríguez Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:26

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado la formalización de una demanda contra la nueva tasa de basuras, que grava el tratamiento. La formación considera que su aplicación en la ciudad a través de la ordenanza fiscal número 25 no está bien planteada, motivo por el que ha solicitado su nulidad.

La tasa fue aprobada la primavera pasada cuando terminaba el plazo dado por el Gobierno a los ayuntamientos para implementar la nueva tasa, que tiene como fin financiar las operaciones de tratamiento de residuos de acuerdo al mandato dado por la Unión Europea a cada uno de los estados miembros con el fin de fomentar el reciclaje y la economía circular.

La portavoz del partido, Beatriz Sánchez Agustino, ha dado a conocer la demanda este viernes en una rueda de prensa en la que ha reiterado su rechazo a una medida que empezará a funcionar a partir de 2026. Acompañada por su compañera de filas, Mónica Rodríguez, la responsable ha argumentado que la tasa «no guarda una proporción con el servicio recibido ni con la generación real de residuos» y ha calificado el gravamen de «generalista y arbitrario».

Sánchez Agustino ha lamentado un impuesto que «grava a los granadinos indiscrinadamente» y ha advertido de que, en base a la interpretación que la formación hace de la legislación actual, «vulnera el principio de proporcionalidad al no existe un equilibrio entre el importe exigido y el coste real del servicio recibido por cada contribuyente». La dirigente ha asegurado que la tasa tampoco respeta el principio de equivalancia dado que «se base en criterios estimativos y patrimoniales», además de romper el principio de justicia tributaria y de capacidad económica en su opinión.

La portavoz de Vox ha cargado contra el informe económico-financiero del que se ha valido el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para aprobar la tasa. Como ha resaltado, «solo cita de forma genérica el uso de criterios de reparto y no detalla de manera comprensible y razonada los valores que impulsarán los costes del servicio». El documento, en su opinión, tampoco justifica adecuadamente cómo se distribuye el coste global entre los distintos sujetos pasivos y ha recordado que este aspecto «está absolutamente en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Sanchez Agustino ha cargado contra una tasa que, en su opinión, responde a las políticas de «fanatismo climático» a nivel europeo, unas acciones de las que ha acusado a PP y PSOE de ser promotores al respaldarlas con sus votos. La edil ha insistido en que se trata de una «imposición» de Pedro Sánchez en línea con la Agenda 2030 contra la que, según ha recalcado, solo se ha posicionado Vox. «Este partido es el único que está llegando hasta las últimas consecuencias contra estas medidas, utilizando ya la última herramienta que tenemos a mano, que es llevarlo a la justicia», ha afirmado.