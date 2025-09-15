Vox exige «transparencia» sobre las plazas de parking perdidas tras las obras La portavoz Beatriz Sánchez advierte de que hay residentes que están denunciando la falta de espacio en las calles intervenidas

Pablo Rodríguez Granada Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

La portavoz del grupo municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, exigió este lunes al equipo de gobierno «transparencia» respecto al número de plazas de aparcamiento que los vecinos han perdido en las calles afectadas por el plan municipal de obras que está efectuando el Ayuntamiento.

Durante la comisión informativa de Urbanismo, que tuvo lugar en la plaza del Carmen, la responsable reconoció que su formación está recibiendo muchas comunicaciones de residentes que denuncian la pérdida de plazas de aparcamiento en las calles en las que se ha actuado.

Sánchez Agustino recordó que, como portavoz de Vox, ya solicitó esta información antes de las vacaciones e insistió en el interés que tiene su partido por salvaguardar el mayor número de plazas posibles dada la problemática de espacio existente con los vehículos en la ciudad. «Como entenderá, un coche no es una cosa que podamos guardarnos en el bolsillo», le dijo al edil de Urbanismo, Enrique Catalina, durante su intervención.

El concejal reconoció que se trata de una solicitud de información en la que se está trabajando y aclaró que, aunque no se conoce aún el dato, la voluntad del equipo de gobierno no es la de eliminar plazas en sí mismo, sino «ampliar el espacio para el peatón». «Y eso puede conllevar que alguna plaza se pierda», admitió.

Temas

Vox

Aparcamiento