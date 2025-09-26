Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las dos diputadas de Vox, a la derecha, en un pleno anterior del Ayuntamiento de Granada.. Ideal

Vox abandona el pleno durante el minuto de silencio por Gaza

Las dos concejales dejan el pleno en rechazo por la calificación de genocidio

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:48

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada se ha ausentado este viernes del minuto de silencio que el pleno ha dedicado a ... las víctimas de la masacre en Gaza que está acometiendo Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  3. 3

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  4. 4

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  5. 5 La prolongación sur del metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias
  6. 6

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  7. 7 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  8. 8 Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz
  9. 9

    La integración del tren avanza con más estudios pero sin convenio económico
  10. 10

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox abandona el pleno durante el minuto de silencio por Gaza

Vox abandona el pleno durante el minuto de silencio por Gaza