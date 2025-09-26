Vox abandona el pleno durante el minuto de silencio por Gaza

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada se ha ausentado este viernes del minuto de silencio que el pleno ha dedicado a ... las víctimas de la masacre en Gaza que está acometiendo Israel.

Las ediles Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez han abandonado el salón en rechazo a la calificación de genocidio empleada por la corporación a lo que está sucediendo en Palestina. Ambas han aguardado en el pasillo contiguo hasta que el acto de homenaje ha concluido. En el interior sí han permanecido el resto de concejales, tanto los del PP como los del PSOE.

Después de que se haya retomado la sesión tras el homenaje a las víctimas, el grupo socialista, en su primera intervención, ha hecho notar lo sucedido y ha afeado a las ediles su decisión.

La cuestión de Gaza tiene este viernes una importante presencia en el pleno. El PP ha elevado una moción con la que quiere hacer un llamamiento al fin de la violencia en la zona. El PSOE también ha presentado una iniciativa en apoyo del pueblo palestino y para que la ciudad reconozca expresamente que se está cometiendo un genocidio.