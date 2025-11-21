La Volaera convertirá la plaza del Carmen en un cementerio por las víctimas de violencia de género
Instalarán 79 lápidas por cada una de las mujeres asesinadas en lo que va de año
P. G-T.
Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:04
79 nombres en lápidas de cartón para recordar a las víctimas de violencia de género y a las familias cuyas vidas se han roto en ... pedazos. La asociación 'La Volaera' convoca a los granadinos el próximo lunes, 24 de noviembre, a las vísperas del día internacional contra la violencia de género, ha acudir al cementerio que instalarán en la Plaza del Carmen en repulsa a los feminicidios.
El acto tendrá lugar de 10.00 horas de la mañana. La asociación de mujeres quiere mostrar así los «feminicidios, tanto los que son pareja o expareja como los que no lo son y siguen sin cuantificar de forma oficial». La asociación, cuya presidenta es María Martín Romero, superviviente de violencia machista, leerá un manifiesto y concluirá el acto con su tradicional minuto de silencio.
