Imagen de archivo del 'cementerio' frente al Ayuntamiento. Ariel C. Rojas

La Volaera convertirá la plaza del Carmen en un cementerio por las víctimas de violencia de género

Instalarán 79 lápidas por cada una de las mujeres asesinadas en lo que va de año

P. G-T.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:04

79 nombres en lápidas de cartón para recordar a las víctimas de violencia de género y a las familias cuyas vidas se han roto en ... pedazos. La asociación 'La Volaera' convoca a los granadinos el próximo lunes, 24 de noviembre, a las vísperas del día internacional contra la violencia de género, ha acudir al cementerio que instalarán en la Plaza del Carmen en repulsa a los feminicidios.

