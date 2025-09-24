Voces y versos por la vida: Un concierto para celebrar la esperanza

IDEAL Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:50 Compartir

Este jueves, 25 de septiembre, el Teatro CajaGranada se vestirá de gala para conmemorar el 25º Aniversario de Proyecto Hombre Granada a través de un evento único 'Voces y Versos por la Vida'. Este concierto especial reunirá a destacados artistas y poetas de la región, quienes se unirán para rendir homenaje a la esperanza y al valor de la vida, en un mensaje que resuena especialmente en estos tiempos. Las entradas están disponibles en la página de eventos de CajaGranada Fundación, y en Oferplan Granada de IDEAL las puedes encontrar a un precio exclusivo hasta la hora del concierto

El elenco que participará en este concierto está compuesto por múltiples talentos que reflejan la diversidad y riqueza cultural de Granada. Entre ellos se encuentra Sara Sae, quien interpretará piezas Lírico-Sefardí, una combinación que combina lo clásico con lo contemporáneo. La versatilidad de Miriam Sae, cantante Pop-Lírico, asegurará que los asistentes vivan una experiencia cautivadora y emocionante.

Además, el evento contará con la destreza de Fran Mendoza al piano y la energía del percusionista Javier Alberto. También, la melodía de la flautista Laura López añadirá un matiz especial al conjunto musical. El arte de la poesía será igualmente protagonista, con la participación de reconocidos poetas como Antonio J. Caballero, Pedro Enríquez, Mamen Carilla, Miguel González y Rosa Gamero. Cada uno de ellos aportará su voz única, creando un diálogo íntimo entre la música y la palabra.