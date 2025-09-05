Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Edificio en estructura de Churriana de donde saldrán 20 pisos de VPO. Pepe Marin

Las viviendas del Área Metropolitana costarán 50.000 euros más que las libres

Diputación terminará dos edificios en estructura, uno en Churriana y otro en Las Gabias

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:05

Las VPO de Visogsa costarán unos 50.000 euros menos que los pisos libres del mercado. En Las Gabias, el solar y la estructura han ... costado 2,3 millones de euros. La promoción en total costará unos diez millones y tendrá 66 viviendas a 2.325,34 euros por metro cuadrado.

