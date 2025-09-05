Las viviendas del Área Metropolitana costarán 50.000 euros más que las libres

Las VPO de Visogsa costarán unos 50.000 euros menos que los pisos libres del mercado. En Las Gabias, el solar y la estructura han ... costado 2,3 millones de euros. La promoción en total costará unos diez millones y tendrá 66 viviendas a 2.325,34 euros por metro cuadrado.

Los pisos serán de uno a cuatro dormitorios y habrá 66 garajes y 42 trasteros. Estarán en la calle Estación del Tranvía y además contarán con piscina comunitaria. Por esa misma calle pasará la nueva línea del metro de Granada.

En Churriana de la Vega se recuperará un edificio que tiene un coste en estructura –más el solar– de 500.000 euros mientras que la promoción se llevará tres millones de euros.

Serán de uno, dos y tres dormitorios y el precio del metro cuadrado en cada uno de ellos –de superficie útil– será de 2.683,08 euros por metro cuadrado. El edificio contará con 15 garajes y 13 trasteros y estará ubicado en la plaza del Matadero. Quedará a cinco minutos de la parada de metro Churriana.

Visogsa podrá replantear las zonas comunes pero no modificar el número de pisos que se pensó para cada uno de los edificios.

Lo que sí intentarán es poder coger ese 10% a los espacios comunes para sumarlo a las viviendas, según establece ahora la ley y permite a las viviendas de protección oficial.

Desde la empresa de Diputación ya están mirando estructuras en más puntos del Área Metropolitana para construir más VPO.